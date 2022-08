Dragon Ball è un manga iniziato negli anni ’80 e da allora sia il pubblico che i personaggi hanno vissuto diverse vicende. Queste ultime hanno mostrato anche la crescita dei personaggi, compresa quella di Goku, Chichi, Gohan e tutti gli altri.

Fin dalla sua nascita quella di Gohan è stata una crescita simile a quella del padre Goku, che nel corso del tempo però è stata violentemente smorzata a livello combattivo e marziale.

Questo non è stato apprezzato di certo dai fan, che dopo una saga come quella di Cell si aspettavano altro dal personaggio. A tal proposito il cast del nuovo film si schiera dalla parte di Gohan.

Infatti in una nuova intervista al cast americano di Dragon Ball Super: Super Hero in vista del lancio del film, Gohan è stato messo al centro delle vicende, ottenendo esiti positivi da parte del cast.

Quando si è discusso del figlio di Goku, il doppiatore di Piccolo, Christopher Sabat, ha detto di essere orgoglioso per la scelta di Gohan nel diventare uno studioso:

“Gohan è sempre stato un intellettuale e quindi ha seguito quella strada. Tutti vogliono che sia un guerriero, compresi gli appassionati. A volte mi chiedo se lo stesso Gohan sia una sorta di scherzo da parte di Toriyama.

“Il pubblico dice sempre: “Combatti di più, combatti di più Gohan. Vogliamo più scontri”. Anche a me piace vedere Gohan fare delle cose meravigliose sul campo di battaglia, ma se preferisce studiare meglio così. È un buon esempio per il pubblico è dimostra che è sempre meglio seguire le tue passioni, invece che ascoltare gli altri”.

Dragon Ball Super: il cast del film difende il “controverso” arco narrativo di Gohan

Naturalmente anche il doppiatore di Gohan Kyle Herbert è d’accordo:

“Nel corso della vita di Gohan sono avvenute tante cose diverse, che hanno portato il ragazzo a migliorare e scegliere anche per la sua famiglia. Posso capire che il pubblico amante di Dragon Ball non voglia questo, ma alla fine lo stesso autore ha scelto così. Nel film però, allo stesso tempo si ribaltano tutte le carte in tavola”.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Super Hero è uscito solamente in Giappone e in America. La data di uscita italiana è ancora confermata per il 29 settembre.