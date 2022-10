Spy x Family: svelato un nuovo membro della famiglia Forger!

Spy x Family è in assoluto tra le serie più discusse del momento anche se in questo periodo molte voci sono legate al ritorno di Bleach e Mob Psycho 100 e al debutto di Chainsaw Man. Infatti l’adattamento animato del manga di Tatsuya Endo è tornato con la sua seconda parte della prima stagione l’1 ottobre.

Oggi riportiamo che un nuovo membro si aggiunge alla famiglia Forger.

Si tratta di un cane, fortemente voluto da Anya e si chiama Bond Forger. Chiaramente il nome è un caso voluto che richiama a James Bond, creando un collegamento con la spia.

Il ritorno di Spy x Family vede Anya e Yor imbattersi nell’adorabile cane, il quale, come tutti i componenti della famiglia, possiede abilità nascoste.

Negli ultimi episodi della prima parte dell’anime realizzato da Wit Studio e Cloverworks, Anya aveva fatto di tutto per entrare all’Eden College. Lei vuole cercare sempre di aiutare suo padre nella sua missione di impedire a due nazioni di sfociare in un conflitto.

Anya riesce a che ad ottenre una “Stella”, e dunque Loid e Yor decidono di festeggiare adottando un animale domestico.

Un adorabile cane gigante riesce a catturare l’attenzione di Anya, ma lei non si conto che Bond è coinvolto in un terrificante complotto dei ribelli ostaniani che cercano di usare segugi addestrati come armi di distruzione che trasportano bombe.

Il tredicesimo episodio dell’anime, ora disponibile per la visione su Crunchyroll, ha introdotto l’animale domestico della famiglia Forger che nasconde un suo oscuro segreto tra una telepate, un sicario e una spia.

Proprio come Anya, Loid e Yor, Bond ha un suo segreto. L’adorabile cane è inoltre chiaroveggente, il che significa che può vedere nel futuro.

Anche se Bond non si è ancora unito ufficialmente ai Forgers, sicuramente il cane svolgerà una parte importante dell’anime negli episodi successivi.

Di recente abbiamo anche riportato novità importanti circa la prima stagione dell’anime, che sarà doppiata in italiano e sarà visibile dal 15 ottobre su crunchyroll.