Mob Psycho 100: svelato il nuovo trailer della terza stagione

Mob Psycho 100 sta per fare il suo ritorno sul piccolo schermo con la terza stagione animata e tutti gli appassionati di Mob ne sono entusiasti. La seconda stagione di Mob Psycho 100 ha riscosso un successo importante, godendo del supporto di tutti i fan. Lo stesso accadrà nella terza stagione, con Studio Bones che ha promesso di soddisfare le aspettative di tutti.

Oggi riportiamo un aggiornamento molto importante, per condividere il nuovo trailer del terzo adattamento animato di Mob Psycho 100 prima del suo debutto previsto il 5 ottobre!

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter mobpsycho_anime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#モブサイコ100 III

💥 新 規 映 像 P V 解 禁 💥

皆様お待たせいたしました…

いよいよ来週 10月5日(水)より放送開始です🥦 💐NEW TRAILER💐

This one is full of never-seen clips from season III so buckle up and prepare for the emotional ride starting from next week…‼#mobpsycho100 pic.twitter.com/QMIWw8SRwl — 【10/5(水)放送開始!】モブサイコ100 公式 (@mobpsycho_anime) September 28, 2022

Come si può vedere, questo trailer abbastanza corposo, presenta un sacco di filmati inediti e mostra a tutti gli appassionati quanto si evolveranno le cose nella terza stagione. La produzione di questa è stata annunciata il 19 ottobre 2021. Takahiro Hasui dirige la stagione, con Yuzuru Tachikawa come direttore principale.

Niente sarà trascurato, si andrà dai guai dei compagni di classe all’amore non corrisposto. Dopotutto la terza stagione animata adatterà le vicende del manga di ONE, mangaka famosissimo anche in quanto autore di One-Punch Man.

Le vicende si concentrano su Shigeo Kageyama, il protagonista della serie. Si tratta di uno studente delle medie con strani poteri psichici. Il suo soprannome è “Mob”, poiché difficilmente lo si distingue in mezzo alle altre persone. Nonostante sia un ragazzo poco appariscente, è un esper molto dotato, che esploderebbe se vivesse le sue emozioni al massimo.

Per evitare di perdere il controllo del suo corpo ed esplodere, quindi, Mob cerca di tener chiusi dentro di sé tutti i suoi sentimenti, per provare a condurre una vita normale. Ma la cosa non si rivelerà per niente facile. Il motivo per cui Mob vuole reprimere le sue emozioni è legato a un incidente avvenuto quando era piccolo. Dunque facendo così, reprimerebbe anche i suoi poteri per evitare di far male alle persone. Tuttavia c’è anche una conseguenza a tutto ciò: sensazioni e sentimenti finiscono per accumularsi giorno per giorno.