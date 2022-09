Mob Psycho 100: un video promozionale anticipa il debutto dell’anime

Mob Psycho 100 è un manga shonen di fama mondiale scritto e disegnato da un mangaka che è molto popolare tra gli appassionati grazie One-Punch Man. Stiamo parlando di ONE e il suo manga Mob Psycho, dopo tre anni, tornerà con una terza stagione animata. Infatti dopo l’annuncio avvenuto nel 2019, quest’anno debutterà la terza stagione il 5 ottobre.

Il periodo autunnale sarà ricco di novità importantissime e di spessore, come Chainsaw Man, Bleach e My Hero Academia.

Dopo alcuni anni, la serie animata di Mob Psycho 100 tornerà con nuovi episodi che saranno prodotti da Studio Bones. Tutti gli appassionati che aspettano da tanto questo momento non stanno più nella pelle. E oggi riportiamo che un nuovo video promozionale, mostra Mob in azione prima di debuttare a ottobre.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider mobpsycho_anime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, questo è un video speciale di Mob Psycho 100 incentrata su Mob. Questa documenta i suoi momenti migliori nell’anime finora. Quindi, l’obiettivo di questo video promozionale è fare un tuffo nel passato di Mob prima di cominciare con la terza stagione.

Ovviamente, è difficile dimenticare tutte le principali vicende legate a Mob. L’esper è il protagonista di Mob Psycho 100 e da quando è piccolo è capace di piegare cucchiai e far levitare oggetti con la forza della mente, ma a poco a poco smette di usare le sue capacità in pubblico a causa delle attenzioni negative che riceve. L’unica cosa che vuole adesso è diventare amico di una sua compagna di classe, Tsubomi. Vuole dunque condurre una vita normale ma per lui non è facile. Questo perché accumulando emozioni represse di giorno in giorno, il suo potere minaccia di strabordare in ogni momento.

Ora, la terza stagione è destinata a continuare il viaggio di Mob. Studio Bones, che ha prodotto la prima e la seconda stagione, darà il via al grande ritorno il 5 ottobre.