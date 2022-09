Mob Psycho 100: l’animazione a mano renderà la terza stagione unica

Mob Psycho 100 continuerà a essere una delle serie animate importanti tra tutti gli altri previsti questo autunno. Infatti ci saranno altre serie animate come My Hero Academia, Bleach: Thousand Year Blood War e Mobile Suit: Gundam che debutteranno pressoché nello stesso periodo.

Di recente il presidente dello Studio Bones, Masahiko Minami, in preparazione al ritorno di Mob Psycho 100 si è tuffato nell’importanza dell’animazione disegnata a mano nel mondo degli anime.

Minami ha colto l’occasione per elogiare gli animatori di Bones. Si è concentrato sul fatto che Mob Psycho 100 è attualmente l’unico anime che utilizza l’animazione disegnata a mano per la sua serie, aiutandolo a distinguersi fino ad oggi con la concorrenza. Ha confessato che il fascino visivo di Mob Psycho 100 deriva dal fatto che è l’unico anime che attualmente utilizza l’animazione disegnata a mano.

Essere in grado di esprimere l’animazione attraverso tecniche disegnate a mano e creare immagini, genera qualcosa di impressionante. Inoltre lo staff principale dello show è rimasto lo stesso delle altre stagioni. Dal regista dello show al disegnatore dei personaggi.

Minami è anche molto felice del fatto che finalmente anche gli appassionati torneranno a guardare la serie. Lo staff principale doveva essere lo stesso, senza cambiare nessun componente. I tempi di attesa si sono dilungati dopo la prima stagione poiché non tutti erano disponibili.

Adesso l’attesa è finita per tutti gli appassionati di Mob Psycho 100. La terza stagione sarà prodotta da Studio Bones.

Ricordiamo che si tratta di un manga realizzato dallo stesso autore di One-Punch Man, ONE. Le vicende si concentrano su Shigeo Kageyama, uno studente delle medie soprannominato Mob. Si tratta di un esper particolarmente dotato consapevole del pericolo che le sue abilità psichiche costituiscono. Infatti cerca di vivere una vita normale per evitare di perderne il controllo. Chiaramente non è facile perché ogni giorno accumula emozioni represse. Questo porta il suo potere a venire fuori in ogni momento.