Mob Psycho 100: la nuova serie in arrivo su Crunchyroll

Mob Psycho 100 sta per fare il suo ritorno con la terza stagione dell’adattamento animato prevista entro la fine dell’anno.

Crunchyroll ha annunciato che trasmetterà in streaming la nuova stagione insieme al suo debutto in Giappone!

Dopo la conclusione della seconda stagione della serie, c’erano molte domande su come il franchise avrebbe affrontato gli ultimi due eventi principali della serie webcomic originale di ONE.

Come è successo già per altre serie, sembrava che potesse essere sufficiente una terza stagione, oppure concludere le vicende restanti con un lungometraggio.

Ma come abbiamo anticipato recentemente, ci sarà una terza stagione completa, prevista entro la fine dell’autunno dei quest’anno.

Gli appassionati di Mob Psycho 100 al di fuori del Giappone possono guardare l’imminente terza stagione su Crunchyroll, dopo aver acquisito la licenza per la Stagione 3.

Infatti trasmetterà in streaming la serie quando uscirà questo ottobre.

Shigeo Kageyama, conosciuto come “Mob”, è un ragazzo che ha difficoltà a esprimersi. Tuttavia è un potente esper. Mob è determinato a vivere una vita normale, cercando di tenere sotto controllo la sua particolarità. Però non è semplice, infatti quando le sue emozioni si scatenano, gli succede qualcosa di terribile!

La terza stagione di Mob Psycho 100 sarà supervisionata da:

Takahiro Hasui, nuovo regista per studio Bones;

Hiroshi Seko tornerà a occuparsi della composizione della serie;

Yoshimichi Kameda tornerà a lavorare sui character design;

Kazuhiro Wakabayashi sarà nuovamente il direttore del suono;

Kenji Kawai comporrà la musica

I membri del cast confermati finora includono:

Setsuo Ito nei panni di Shigeo Kageyama (Mob);

(Mob); Takahiro Sakurai che interpreterà Arataka Reigen ;

; Akio Ohtsuka nei panni di Dimple ;

; Miyu Irino nei panni di Ritsu Kageyama ;

; Yoshitsugu Matsuoka nei panni di Teruki Hanazawa ;

; Takanori Hoshino nei panni di Serizawa ;

; Atsumi Tanezaki nei panni di Tome Kurata ;

; Uki Satake nei panni di Tsubomi ;

; Ayumi Fujimura nei panni di Ichi Mezato ;

; Toshihiko Seki nei panni di Musashi Goda ;

; Yoshimasa Hosoya nei panni di Tenga Onigawara

La prima stagione dell’anime venne presentata in anteprima in Giappone a luglio nel 2016. La seconda stagione invece in anteprima a gennaio nel 2019.

Crunchyroll ha trasmesso in simulcast entrambe le serie in streaming mentre andavano in onda in Giappone, sottotitolate in italiano.