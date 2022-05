Mob Psycho 100: guarda come One ha celebrato il compleanno di Mob

Negli ultimi giorni abbiamo annunciato il ritorno di una serie molto amata tra i fan, ossia Mob Psycho 100. Infatti nonostante la serializzazione del manga disegnato da One sia terminato 22 dicembre 2017, la terza stagione della serie animata non aveva ancora rilasciato alcuna informazione.

Questa è però arrivata recentemente annunciando il debutto della nuova stagione dell’adattamento anime previsto a ottobre 2022. L’annuncio è arrivato con la pubblicazione di un trailer. Insieme al trailer abbiamo annunciato anche chi si aggiungerà al cast.

Ora presentiamo quello che l’autore del manga ha fatto per festeggiare il compleanno del protagonista, Mob. Il mangaka ha rilasciato una nuova grafica. Questa vede il protagonista festeggiare il suo compleanno insieme ad alcuni degli altri principali personaggi.

L’utente AniNewsAndFacts ha condiviso sulla propria pagina Twitter l’illustrazione realizzata proprio da One, che riportiamo di seguito:

Special Illustration celebrating Mob's Birthday (12/5) Season 3 premieres October 2022. pic.twitter.com/7mUkM1DND8 — Anime News And Facts (@AniNewsAndFacts) May 12, 2022

Ricordiamo che il manga di Mob Psycho 100 è terminato nel 2017. Quindi molto probabilmente la terza stagione sarà l’ultima per tutti gli appassionati della serie.

Riguardo il manga, è stato serializzato sulla webzine Ura Sunday di Shogakukan dal 18 aprile 2012 al 22 dicembre 2017. Per quanto riguarda invece il territorio italiano, la casa editrice Star Comics ha pubblicato e distribuito il manga su tutto il territorio nazionale. La prima pubblicazione risale al 15 novembre 2017.

Si tratta di un manga che si concentra su Shigeo Kageyama, uno studente delle medie soprannominato Mob. È il protagonista principale della serie e pur essendo una persona poco appariscente, è un sensitivo particolarmente dotato.

Mob non se ne rende subito conto ma le sue abilità psichiche possono rappresentare un pericolo. Proprio per evitare situazioni spiacevoli, cerca di vivere una vita normale per evitare di perderne il controllo. Tuttavia non c’è nessuna garanzia che questo possa tenere i supo poteri a bada.

L’autore di questo manga ha sicuramente acquisito maggiore notorietà grazie One-Punch Man, il cui manga è attualmente in corso. Infatti gli ultimi capitoli vedono Saitama misurarsi contro il mostro Garou che si dichiara come tale e pronto a distruggere tutto. Saitama tuttavia non gli crede.