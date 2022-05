Mob Psycho 100: la terza stagione animata prevista a ottobre 2022

Mob Psycho 100 è un manga scritto e disegnato da un mangaka che oggi è molto conosciuto in Italia per essere il disegnatore di One-Punch Man. Di fatto se si pone attenzione, lo stile espressivo di Mob richiama molto quello di Saitama.

Il manga è stato serializzato sulla webzine Ura Sunday di Shogakukan dal 18 aprile 2012 al 22 dicembre 2017. Per quanto riguarda invece il territorio italiano, la casa editrice Star Comics ha pubblicato e distribuito il manga su tutto il territorio nazionale. La prima pubblicazione risale al 15 novembre 2017.

Si tratta di un manga che si concentra su Shigeo Kageyama, uno studente delle medie soprannominato Mob. È il protagonista principale della serie e pur essendo una persona poco appariscente, è un sensitivo particolarmente dotato.

Mob non se ne rende subito conto ma le sue abilità psichiche possono rappresentare un pericolo. Proprio per evitare situazioni spiacevoli, cerca di vivere una vita normale per evitare di perderne il controllo. Tuttavia non c’è nessuna garanzia che questo possa tenere i supo poteri a bada.

Infatti vivendo la sua vita quotidiana, accumula emozioni represse costantemente. Inoltre in base agli ostacoli che deve affrontare, il suo potere minaccia di strabordare in ogni momento.

Dal punto di vista dell’anime invece, studio Bones si occupa di adattare i capitoli del manga in episodi. La prima stagione venne annunciata il 2 dicembre 2015 e gli episodi andarono in onda dall’11 luglio al 26 settembre 2016.

La serie animata, trasmessa in simulcast in tutto il mondo, era visibile con i sottotitoli in italiano su Crunchyroll.

Una seconda stagione animata è andata in onda dal 6 gennaio al 31 marzo 2019. Come per la prima stagione Crunchyroll ha acquistato i diritti internazionali al di fuori dell’Asia che l’ha pubblicata in versione sottotitolata in simulcast.

Adesso veniamo all’aggiornamento che stiamo per rilasciare! L’insider animetv_jp riporta sulla propria pagina Twitter il trailer ufficiale della terza stagione di Mob Psycho 100!

Dai un’occhiata qui di seguito:

【Official Trailer】

Mob Psycho 100 Season 3

Scheduled for October 2022! ✨More: https://t.co/76YnPfxjXz pic.twitter.com/iCJAX7yWxx — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) May 12, 2022

Da quello che si capisce, la terza stagione arriverà a ottobre 2022. La data non è stata specificata in alcun modo ma sapere il mese di uscita può fare in modo che gli appassionati possano prepararsi alla visione dell’adattamento anime!