Mob Psycho 100 – annunciata la stagione 3 dell’anime

La serie anime di Mob Psycho 100 godrà di una terza stagione che proseguirà la trasposizione del manga originale di ONE (One Punch Man).

A occuparsi dei nuovi episodi ritroveremo lo studio Bones di My Hero Academia.

Di seguito il teaser video:

E il teaser visual:

Setsuo Ito, Takahiro Sakurai, Akio Ohtsuka, Miyu Irino e Yoshitsugu Matsuoka riprendono i rispettivi ruoli come interpreti di Shigeo “Mob” Kageyama, Arataka Reigen, Ekubo, Ritsu Kageyama e Teruki Hanazawa.

Yuzuru Tachikawa, regista delle precedenti stagioni di Mob Psycho 100, è ora executive director, mentre Takahiro Hasui (Bungo Stray Dogs, Sk8 the Infinity) è il nuovo regista.

Hiroshi Seko ritorna a occuparsi della composizione della serie.

Yoshimichi Kameda, Kazuhiro Wakabayashi e Kenji Kawai continuano a occuparsi rispettivamente del character design, della direzione del suono e della colonna sonora.

Le stagioni precedenti e gli OVA sono disponibili su Crunchyroll anche in Italia:

Kageyama Shigeo, soprannominato “Mob” è un ragazzo che fatica a esprimersi, ma che è dotato di enormi poteri psichici. Mob fa del suo meglio per vivere una vita normale e tenere i suoi poteri sotto controllo, ma quando la sua carica emotiva raggiunge il 100%, iniziano a succedergli cose terribili! Cosa si troverà a pensare Mob, in un mondo di finti psichici, spiriti malvagi e organizzazioni misteriose? Che scelte prenderà? Il rinomato studio di animazione Bones vi offre la serie basata sulla storia originale di ONE, l’idolo del mondo delle webcomic e creatore di One-Punch Man!