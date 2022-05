La terza stagione di Mob Psycho 100 è stata confermata, e quindi è questione di poco prima che arrivino dei dettagli in più riguardanti il prodotto che attualmente si presenta con delle ottime animazioni e una storia davvero avvincente.

Il profilo Twitter della serie ha scritto che è meglio “assicurarsi di controllare i profili social” il 12 maggio. Al messaggio è stata accompagnata un’illustrazione che rappresenta gli amati personaggi dell’anime.

Una data importante che arriverà presto ha intorno una nube di mistero non indifferente, che sicuramente rivelerà qualcosa di grosso e importante.

Come sempre, in calce, potete leggere e ammirare il post discusso in questa sede, dato che al misterioso messaggio, come già accennato, è accompagnata una bellissima animazione dal tratto sporco, sicuro e impattante.

Ecco il post di Twitter:

5月12日はモブ君のお誕生日🎁

いよいよ今日を含めてあと7日…

もうしばらくお待ちください‼

MOB’s birthday is on May 12 which is just in a week's time🎉

Make sure to check out this twitter account on the day…#モブサイコ100 #mobpsycho100 pic.twitter.com/9O9Ui2IBdi

— モブサイコ100 (@mobpsycho_anime) May 6, 2022