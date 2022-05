Star Comics annuncia la celebration edition di Detective Conan 100

Come riporta direttamente la pagina facebook ufficiale della casa editrice italiana Star Comics, presto i fan potranno avere tra le loro mani il volume numero 100 del manga Detective Conan!

Se siete degli amanti dei gialli e degli enigmi, ma soprattutto del bambino-detective capace di anticipare gli adulti più preparati allora non potete perdervelo.

Tutti gli appassionati delle avventure del detective Shinichi Kudo, che si fa chiamare Conan Edogawa, potranno acquistare a partire dal 18 maggio, il volume numero 100. Quest’ultimo però si distinguerà dalla versione normale.

Di fatto questo volume 100 sarà disponibile in una Celebration Edition a tiratura limitata. Questa edizione speciale sarà dotata inoltre di sovraccoperta con illustrazione esclusiva e in allegato, un poster, uno sticker e una illustration card.

L’edizione speciale sarà acquistabile al prezzo di 6,90€.

Di seguito ecco come si presenta la Celebration Edition del volume 100:

Invece il volume normale sarà acquistabile a partire dall’11 maggio 2022 in tutte le edicole italiane o direttamente sul sito Star Comics cliccando qui. C’è anche la possibilità di acquistarlo su amazon seguendo questo link.

Ecco invece l’edizione regular del volume:

II manga di Gosho Aoyama ha fatto tantissima strada fino ad affermarsi come l’esponente principale del genere giallo giapponese.

Le vicende del manga ruotano attorno a Shinichi Kudo. Un brillante liceale abilissimo nel risolvere qualunque enigma o caso di omicidio, anche il più complesso. Il suo talento lo porta a mettersi in brutte situazioni in quanto si intromette nei casi seguiti dalla polizia, che al contrato del corpo armato, risolve facilmente.

Un giorno viene catturato da dei misteriosi uomini in nero e viene costretto a bere una strana medicina che lo trasforma in un bambino delle elementari. Da quel momento cambierà identità per non complicare la situazione e diverrà Conan, il piccolo detective più famoso del Giappone.

Detective Conan: il manga

Scritto e disegnato da Gōshō Aoyama, la rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan pubblica il manga dal gennaio 1994.

La pubblicazione in tankōbon è arrivata al 101° volume il 13 aprile 2022.

Per quanto riguarda invece il nostro paese, la Comic Art nel 1998 ha tradotto e pubblicato il manga in Italia. Dal 2005 se n’è occupato la Star Comics a cadenza prima mensile, poi bimestrale e, successivamente, quadrimestrale.