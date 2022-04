Detective Conan: lo staff anticipa ben altri cinque film anime

L’ultimo film della serie di Detective Conan, Detective Conan: La sposa di Halloween, sta riscuotendo tanto successi nei cinema dopo la sua uscita in Giappone.

Pare però che le menti creative dietro i film stiano pianificando di lavorare su alcune nuove voci della serie.

Il produttore dell’ultimo film di Detective Conan, Shuho Kondo, ha rivelato il numero di film attualmente in lavorazione. Inoltre c’è lo staff che sembra discutere di chi saranno i personaggi fino al trentesimo film della serie.

Dato che La sposa di Halloween è il venticinquesimo film del franchise, la pianificazione di altri cinque film sicuramente mostra l’impatto che il franchise di Case Closed ha avuto sul mondo degli anime mentre continua ad espandersi in Oriente.

La serie anime continua a sfornare nuovi episodi oltre ai film che aiutano ad espandere questo mondo di mistero.

Bisogna dire che Netflix ha recentemente annunciato che sta pianificando di rendere il mondo di Case Closed un po’ più grande.

Detective Conan: Zero’s Tea Time e Detective Conan: Culprit Hanzawa sono due serie spin-off anime destinate ad arrivare su Netflix entro la fine dell’anno.

Queste esploreranno due facce della medaglia molto diverse quando si tratta della battaglia tra la legge e il malavita.

Inutile dire che, con il franchise destinato a ricevere trenta film in più, le avventure di Kudo come detective intrappolato nel corpo di un bambino non sembrano finire presto.

Ricordiamo che Detective Conan è un manga scritto e disegnato da Gōshō Aoyama, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan dal gennaio 1994.

La pubblicazione in tankōbon è arrivata al 100º volume il 18 ottobre 2021.

In Italia è stato tradotto e pubblicato inizialmente dalla Comic Art nel 1998 e in seguito dalla Star Comics dal 2005, a cadenza prima mensile, poi bimestrale e, successivamente, quadrimestrale dal numero 73 in poi.

La pubblicazione italiana in tankōbon è arrivata al 99º volume il 13 ottobre 2021.