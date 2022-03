Detective Conan è una di quelle serie indimenticabili, che a distanza di anni regala sempre prodotti nuovi e abbraccia sempre più generazioni. Proprio come One Piece e Dragon Ball, Detective Conan si pone tra gli anime più longevi di sempre, costruendo intorno ad esso un seguito enorme sia in Giappone che all’estero.

Pochi anni fa la serie è tornata con il film Detective Conan: The Scarlet Bullet confermando nuovamente il grandissimo successo che ruota intorno al manga e all’anime, che ancora oggi appassiona il pubblico di tutto il mondo.

Sulla scia del successo, arriva anche il venticinquesimo lungometraggio della saga: The Bride of Halloween che uscirà il 15 di aprile 2022 nelle sale giapponesi. Non manca molto, e come sempre partono le campagne promozionali al riguardo.

Tra le iniziative più recenti, svelata qualche giorno fa tramite l’account Twitter ufficiale del franchise, ne troviamo una che consisteva in un sondaggio a tema, dove gli utenti dovevano votare, e quindi scegliere, la sposa ideale in mezzo a 38 candidate appartenenti alla serie di Detective Conan.

Ovviamente il post per promuovere il film ha scatenato l’ira del pubblico, che ha accusato il tutto di sessismo. Lo staff si è scusato ed ha successivamente cancellato il sondaggio.

Il sondaggio era aperto a coloro che avevano acquistato il biglietto, e sarebbe stato possibile votare a partire dal 23 Marzo; però una volta pubblicato il sondaggio, tutti i social media hanno mosso critiche feroci verso lo staff, accusandolo di essere sessista e di avere una visione retrograda e superata del mondo.

Le critiche sono state talmente numerose e incessanti che l’account Twitter ufficiale ha dovuto rifare un post di scuse dove dichiarava di modificare il progetto promozionale, creando qualcosa di più appropriato.

Detective Conan è un manga scritto e disegnato da Gōshō Aoyama, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan dal gennaio 1994.

La pubblicazione in tankōbon è arrivata al 100º volume il 18 ottobre 2021. In Italia è stato tradotto e pubblicato inizialmente dalla Comic Art nel 1998 e in seguito dalla Star Comics dal 2005, a cadenza prima mensile (dal numero 1 al 61), poi bimestrale (dal numero 62 al 72) e, successivamente, quadrimestrale (dal numero 73 in poi).

La pubblicazione italiana in tankōbon è arrivata al 99º volume il 13 ottobre 2021.