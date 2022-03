Detective Conan – Zero’s Tea Time verrà trasmesso fuori dal Giappone

Mercoledì Netflix ha annunciato che inizierà a trasmettere in streaming l’adattamento anime del manga Detective Conan: Zero’s Tea Time di Takahiro Arai in tutto il mondo al di fuori del Giappone a luglio.

Questa notizia è assolutamente importante in quanto potrà far felice tutti gli appassionati della serie perché significa che molto presto sarà possibile guardare lo Spin-off della serie anche in Italia!!

Al momento sappiamo che l’anime sarà presentato in anteprima su Tokyo MX il 4 aprile alle 1:20 JST (effettivamente il 5 aprile).

La serie andrà poi in onda su Yomiuri TV e BS Nippon Television. L’anime inizierà anche lo streaming su Netflix in Giappone il 5 aprile.

Il cast, che comprende membri di ritorno dall’anime principale di Detective Conan, include:

Megumi Han nel ruolo di Haro;

Mikiko Enomoto nel ruolo di Azusa Enomoto;

Asako Dodo nel ruolo di Midori Kuriyama;

Nobuo Tobita nel ruolo di Yuya Kazami

Toru Furuya riprenderà il ruolo di Rei Furuya (Tōru Amuro) dalla serie principale di Detective Conan.

La sigla di apertura “Shooting Star” sarà eseguita da RAKURA, mentre Rainy eseguirà la sigla di chiusura “Find the Truth“. Questo segnerà il debutto come cantante di Rainy.

Netflix trasmetterà in streaming l’adattamento in tutto il mondo. Netflix trasmetterà anche in streaming l’adattamento anime del manga Detective Conan: The Culprit Hanzawa di Mayuko Kanba, un altro spin-off di Detective Conan, in tutto il mondo.

Detective Conan – Zero’s Tea Time: la serie

Si tratta di un manga giapponese scritto e disegnato da Takahiro Arai.

È lo Spin-off di Detective Conan che si concentra principalmente sul protagonista Tooru Amuro, un uomo con tre facce: Bourbon, un agente degli Uomini in Nero, Tooru Amuro, detective privato e lavoratore al Café Poirot, e Rei Furuya, agente della NPA.

Tutta la serie manga è edita da Star Comics.