Detective Conan: “Zero’s Tea Time”: rivelate alcune importanti novità

Il sito ufficiale dell’adattamento anime del manga Detective Conan: Zero’s Tea Time di Takahiro Arai, ha annunciato martedì il cast principale dell’anime, lo staff, gli artisti delle sigle, visual e premiere di aprile.

Si tratta di uno spin-off del manga di Gosho Aoyama.

Lo staff di Detective Conan: “Zero’s Tea Time”

Toru Furuya interpreterà il ruolo di Rei Furuya (Tōru Amuro) dalla serie principale di Detective Conan. Furuya ha dichiarato di essere felice di avere il suo primo ruolo da protagonista in un anime dopo 14 anni da Casshern Sins.

Tomochi Kosaka (animatore di Detective Conan) dirigerà l’anime presso TMS Entertainment.

Yoshiko Nakamura è responsabile della composizione della serie e della sceneggiatura.

Kyōko Yoshimi (anime e film per la televisione di Detective Conan) sta progettando i personaggi.

Yoshimi e Chie Saito (Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls) sono i direttori dell’animazione.

Hiroshi Katō (Neon Genesis Evangelion) e Izumi Hoki (Space Brothers) sono i direttori artistici.

Ritsuko Utagawa (Gintama’) si occupa del design del colore.

Aya Oshimi e Hitoshi Nishiyama (Lupin III) si occupano della fotografia.

Ikuyo Fujita e Shiori Kurata (film di Soreike! Anpanman) stanno montando il film.

Yasuyuki Urakami (Baki) e Keiko Urakami sono i direttori del suono.

Kaori Yamada (My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!) è responsabile degli effetti sonori.

TOMISIRO (Macross Delta) compone le musiche di AUDIO PLANNING U.

Detective Conan: “Zero’s Tea Time”: l’anime e il manga

La sigla di apertura “Shooting Star” sarà eseguita da Rakura e Rainy eseguirà la sigla finale “Find the Truth”.

Questo segnerà il debutto come cantante di Rainy.

L’anime sarà presentato in anteprima in Giappone su Yomiuri TV, Tokyo MX e BS Nippon Television ad aprile. L’anime inizierà anche lo streaming su Netflix in Giappone lo stesso mese.

Netflix trasmetterà in streaming in tutto il mondo sia l’adattamento di questo manga sia quello di Mayuko Kanba; Detective Conan: Hannin no Hanzawa-san (Detective Conan: The Culprit Hanzawa), un altro spin-off del franchise.

Arai ha lanciato il manga Detective Conan: Zero no Tea Time, in corso, su Weekly Shonen domenica a maggio 2018.

Il manga ha iniziato a serializzare i capitoli solo quando il manga principale ha preso una pausa (Aoyama ha spesso interrotto il manga per la ricerca da luglio 2018).

Il quinto volume del manga è uscito il 18 ottobre.

Il manga spin-off è incentrato sulla vita quotidiana dell’agente “a tre facce”, noto come Rei Furuya all’Agenzia Nazionale di Polizia, Tōru Amuro come detective privato e cameriere del Café Poirot, e Bourbon come membro della Black Organization.