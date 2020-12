Detective Conan – Hannin no Hanzawa-san è la commedia nata da una costola del celebre manga di Gosho Aoyama, incentrato sulla figura nera che rappresenta i colpevoli dei casi cui si trovano davanti Shinichi e la polizia.

Il numero 1/2021 della rivista Shonen Sunday S di Shogakukan ha annunciato che un nuovo capitolo della serie firmata da Mayuko Kanba verrà pubblicato sul numero 2 del mensile in vendita a fine Dicembre.

Hannin no Hanzawa-san è in corso di pubblicazione dal Dicembre 2017 su Shonen Sunday S; al momento si compone di 5 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato il 18 Dicembre 2019.

A proposito di Detective Conan

Il manga principale di Detective Conan è invece in corso su Weekly Shonen Sunday dal 2 Febbraio 1994; la serie si concede periodicamente delle settimane di pausa nella serializzazione per permettere al maestro Aoyama di documentarsi per i nuovi capitoli.

La serie è stata finora raccolta in 98 volumi, l’ultimo dei quali è uscito il 15 Aprile scorso nelle librerie del Giappone.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, il volume 98 sarà disponibile dal 9 Dicembre.

Il manga ha ispirato una fortunata serie animata per la tv, special, film d’animazione e manga derivati.

Tra gli spin-off ricordiamo che si è recentemente concluso Detective Conan – La Saga dell’Accademia di Polizia – Wild Police Story di Takahiro Arai; il secondo e ultimo volume uscirà il 18 Dicembre.

Sempre Arai pubblica Zero’s Tea Time su Shonen Sunday quando la serie principale è in pausa; al momento conta 4 volumi e in Italia debutterà a Febbraio:

Nuovo attesissimo spin off di Detective Conan che vede protagonista l’uomo dalle molteplici identità: Tooru Amuro! Da Bourbon, super agente degli Uomini in Nero, a Rei Furuya, agente segreto della NPA, senza dimenticare Tooru Amuro, detective privato e cameriere del Café Poirot. Come riesce a gestire parallelamente questi tre ruoli? Una routine decisamente impegnativa e… tutta da scoprire!

L’adattamento manga del film The Fist of Blue Sapphire è invece ancora in corso su Shonen Sunday Super.

