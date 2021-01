Manca davvero pochissimo e Detective Conan, la serie basata sul manga originale di Gosho Aoyama edito da Star Comics in Italia e in onda da 25 anni, raggiungerà il suo 1000° episodio. Per festeggiare questo traguardo, i fans della serie potranno votare la loro canzone preferita!

Detective Conan – in attesa dell’episodio 1000

Il 6 marzo andrà in onda l’episodio 1000 e così, per celebrare questo traguardo, il franchise di Detective Conan ha deciso di creare un sondaggio in cui i fans potranno votare la loro sigla preferita, di apertura o di chiusura dell’anime. Il sondaggio in sé non è una novità, tranne per il fatto che ci sono oltre 115 temi diversi tra cui scegliere!

Le persone possono votare una volta al giorno e per i nuovi del franchise, il sito web che ospita il sondaggio includerà anche un video su YouTube con tutti i 115 temi di apertura e di chiusura.

Per votare visita questo sito. Le votazioni sono aperte fino al 5 marzo 2021.

Detective Conan – il franchise

Detective Conan nasce come manga scritto e disegnato da Gōshō Aoyama, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan dal gennaio 1994. In Italia è stato tradotto e pubblicato inizialmente dalla Comic Art nel 1998 e in seguito dalla Star Comics dal 2005.

La serie anime è realizzata da TMS Entertainment e viene trasmessa dal lontano 8 Gennaio 1996 in Giappone. In Italia la serie ha debuttato su Italia 1 il 13 maggio 2002 e al momento sono stati doppiati 724 episodi (meglio dire 776, visto che le puntate più lunghe sono state spezzate dalle emittenti del nostro Paese).

Nel 2016, per festeggiare il 20° anniversario della serie, è stato realizzato il remake dei primi due episodi grazie allo special Detective Conan Episode One: Chiisaku Natta Meitantei (Il detective diventato piccolo).

Dal manga sono stati anche tratti dei film d’animazione, il cui ultimo, intitolato The Scarlet Bullet, è stato rimandato ad aprile 2021 a causa dell’emergenza coronavirus.

Acquista il primo volume di Detective Conan