Star Comics: annunciato l’arrivo di Le Jardin Paris

Star Comics è tra le case editrici italiane più importanti del nostro paese. Infatti è grazie a Star Comics se in Italia tutti gli appassionati di manga hanno la possibilità di leggere sempre nuove storie e avventure.

Oggi infatti annunciamo una novità in arrivo riportata direttamente sulla pagina facebook ufficiale dell’editore italiano. Le Jardin, Paris è pronta ad approdare in tutte le fumetterie ed edicole italiane!

Di seguito condividiamo l’annuncio rilasciato da Star Comics:

Quindi in base alle informazioni in nostro possesso si tratta di una graphic novel il cui autore che si è occupato della realizzazione dei disegni e della sceneggiatura è Gaelle Galliner.

L’artista vuole affrontare e approfondire una tematica molto vicina ai nostri giorni, quindi attuale. Ci riferiamo alla profonda ricerca di se stessi e dell’identità di genere.

Tutti coloro che sono interessati a tuffarsi nel mondo di Rose, il protagonista, possono segnarsi la data d’uscita del romanzo: 18 maggio 2022. Chiaramente l’invito è esteso anche agli appassionati di lettura e di temi legati all’attualità sociale.

Il nome del protagonista di cui abbiamo fatto menzione sopra è Rose. Quindi porta il nome della rosa e non è un caso in quando il titolo del romanzo e “Le Jardin”. Questo è il nome di un cabaret parigino che è figurativamente un giardino appunto, e tutti coloro che ci lavorano hanno il nome di un fiore.

Si riesce già a percepire un’atmosfera di leggerezza, delicatezza e soprattutto libertà. L’autrice infatti vuole, attraverso il suo personaggio protagonista, dimostrare che non c’è nessun problema a mostrarsi e a manifestarsi come ci si sente. Rose infatti sprigionerà tutta la sua femminilità senza mostrarsi trattenuto. Questo sarà possibile perché Rose si mostrerà sicura di se ma soprattutto sicura di conoscere se stessa.

Stiamo parlando di un opera non come le altre, che offrirà delle chiavi di lettura molto profonde che troveranno riscontro con la realtà di tutti i giorni.

Le Jardin, Paris sarà quindi disponibile il 18 maggio al prezzo di 20,00€. La graphic novel si può acquistare anche in digitale su amazon cliccando qui.