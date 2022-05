Mob psycho 100: chi si aggiunge al cast della terza stagione dell’anime?

Recentemente abbiamo annunciato l’arrivo della terza stagione dell’adattamento animato del manga Mob Psycho 100 in arrivo a ottobre di quest’anno. Il tutto supportato da un video trailer che mostrava su grandi linee quello di cui gli appassionati saranno spettatori.

In vista della terza stagione, ci saranno nuovi doppiatori a completare il cast?

È una domanda lecita da farsi proprio perché la storia di Mob e dei suoi attacchi psichici è destinata a tornare questo ottobre.

Per rispondere alla domanda, sembra che alcuni grandi nomi del passato della serie siano destinati a ritornare per quella che potrebbe benissimo essere l’ultima stagione di Mob Psycho 100.

Tuttavia ci saranno nuovi doppiatori che interpreteranno nuovi personaggi e che quindi affiancheranno quelli già presenti dalle prime stagioni.

Il cast della terza stagione di Mob Psycho 100 includerà:

Takanori Hoshino (doppiatore di Bakuzan in One Piece e Gustav in Fullmetal Alchemist: Brotherhood) nel ruolo di Serizawa

Atsumi Tanezaki (doppiatrice di Hinatsuru nella seconda stagione anime di Demon Slayer e Mujika nella serie animata di The Promise Neverland) nel ruolo di Tome Kurata

Uki Satake nel ruolo di Tsubomi

Ayumi Fujimura nel ruolo di Ichi Mezato

Toshihiko Seki (doppiatore del maestro Iruka in Naruto e Duval in One Piece) nel ruolo di Musashi Goda

Yoshimasa Hosoya (doppiatore di Reiner Braun ne L’Attacco dei Giganti e Fumikage Tokoyami in My Hero Academia) nel ruolo di Tenga Onigawara

Mob Psycho 100 è stato serializzato sulla webzine Ura Sunday di Shogakukan a partire dal 18 aprile 2012. Ricordiamo anche che chi ha realizzato il manga è One, il mangaka famoso anche in Italia in quanto si occupa dei disegni di One-Punch Man. Infatti è facile trovare delle somiglianze nei tratti tra Mob e Saitama in quanto lo stile di One è davvero riconoscibile.

Al momento le vicende di One-Punch Man sono in corso e raccontano dello scontro tra Saitama e Garou. Al contrario Mob Psycho 100 è terminato nel 2017. Tuttavia si può notare facilmente che di tempo ne è passato dalla fine della serializzazione del manga.

In Italia è possibile guardare le prime due stagioni dell’adattamento anime su Crunchyroll, sottotitolate in italiano. La sinossi della storia di Mob è la seguente: