Star Comics annuncia la storia d’amore di Boy meets Maria

Come riporta direttamente la pagina Facebook ufficiale di Star Comics, la casa editrice italiana ha annunciato l’arrivo in Italia di Boy meets Maria.

Debutterà nella collana Queer a partire dal 25 maggio. Sarà disponibile in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 19 al 23 maggio.

Per quanto riguarda le caratteristiche di questa nuova uscita targata Star Comics riprendiamo direttamente la descrizione presente sulla pagina facebook. Si tratterà di un volume unico di oltre 200 pagine, con tavole a colori e un formato di 15×21 cm.

In questo singolo volume di Boy meets Maria, tutti i lettori interessati potranno imbattersi sulla tematica dell’espressione e dell’accettazione di sé, insegnando ad andare oltre l’apparenza. Si può già immaginare che la delicatezza con cui il tutto verrà raccontato sarà dominante.

L’autore è Peyo e suggerisce attraverso questo unico volume che l’eroe non è sempre quello che si vede in televisione o a teatro, ma colui o colei che impara ad accettarsi e a vivere in pace con sé e con il proprio essere.

Di cosa parla Boy meets Maria? Si tratta di storia che vede apparenza e realtà mescolarsi. Il tutto sarà condito da un incontro che cambierà e sconvolgerà per sempre i due protagonisti. Tuttavia dopo l’incontro, i due protagonisti inizieranno a guardare gli altri e il mondo che li circonda con occhi diversi. E chissà che questa nuova conoscenza non possa trasformarsi in qualcosa di più importante.

I due personaggi si chiamano Taiga e, appunto, Maria. Il ragazzo è un liceale il cui desiderio fin da bambino è diventare un supereroe e proteggere le donne. Però un giorno le sue priorità cominciano a cambiare.

Durante lo spettacolo del club di teatro della scuola, s’innamora perdutamente di una talentuosa ballerina e attrice, Maria. Ma questo non è il suo vero nome, infatti è un soprannome. Infatti il suo vero nome è Arima ed è un ragazzo.

Come anticipato nei primi righi, il volume sarà disponibile dal 25 maggio, in due versioni: una senza gadget e l’altra con in omaggio una speciale illustration card firmata Fumettibrutti, a tiratura limitata.

Sarà acquistabile in fumetteria, libreria e direttamente sul sito di Star comics cliccando qui, al prezzo di 8,90€. Aggiungiamo che l’acquisto si può effettuare anche su amazon seguendo questo link.