Star Comics: annunciata la limited edition di un volume di Demon Slayer

Come riporta direttamente la pagina Facebook ufficiale di Star Comics, l’editore italiano ha annunciato la limited edition del volume 20 di Demon Slayer!

Prima di approfondire meglio di cosa si tratta, condividiamo di seguito l’annuncio che potete vedere su facebook:

Come si può dunque apprendere Star Comics annuncia l’arrivo dell’edizione limitata del volume numero 20 di Demon Slayer, in arrivo per il mese di luglio!

Il prezzo per poter acquista questa edizione è di 8,90€ e insieme, gli appassionati potranno trovarvi un set di 16 postcard.

Chiaramente il volume lo si può acquistare direttamente sul sito ufficiale di Star Comics cliccando qui.

Il volume numero 20 della serie scritta e disegnata da Koyoharu Gotoge raccoglie nove capitoli che sono i seguenti:

L’immobile Hashira; Trasformazione; Il potenziale di un debole; Il percorso di apertura di un cuore fermo; Incubo nella notte di una luna rossa; Rispetto per le generazioni future; Samura; Fratello minore; Anche se allunghi la mano

Le vicende che caratterizzano il volume in questione riprendono da Sanemi e Gyomei. I due protagonisti anche se non riescono a risvegliare il potere del marchio, non riescono a prevalere su Kokushibo.

Quest’ultimo proprio come Gyomei, riesce a vedere il mondo trasparente. Kokushibo, dopo un grosso sforzo complessivo, viene immobilizzato e decapitato.

Sembre tutto finito, ma invece no in quanto il peggio deve arrivare. Infatti riesce a trasformarsi, ferendo mortalmente sia Genya che Muichiro.

Dopo questo contrattacco inaspettato il nemico riesce addirittura anche a farsi ricrescere la testa decapitata.

Il creatore del respiro del Sole, Kokushibo dinanzi a questa situazione, realizza chiaramente il suo nuovo aspetto assolutamente mostruoso.

In questi istanti gli tornano in mente le parole di Yorichi, suo fratello. Di conseguenza, e anche in base a tutti i ricordi che gli riaffiorano, si lascia cosi uccidere dai due pilastri.

Demon Slayer: il manga

Uno dei manga di assoluto successo degli ultimi anni. Senza dubbio lo sarà per molti altri in termini di vendite e di copie in circolazione nonostante le avventure di Tanjiro Kamado e sua sorella Nezuko, siano terminate.

Koyoharu Gotoge è la fumettista che ha realizzato tutto. La sua serie manga è stata serializzata dalla Shūeisha sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump dal numero del 15 febbraio 2016 a quello del 18 maggio 2020.

In Italia invece viene pubblicato da Star Comics nella collana Big dal 10 aprile 2019. La prima edizione italiana risale al 10 aprile 2019.