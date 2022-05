Demon Slayer: una temibile e nuova illustrazione di Nezuko

Demon Slayer con L’arco del Distretto a Luci Rosse ha fatto emergere un lato completamente nuovo di Nezuko, mentre il suo corpo si è evoluto in una versione molto più forte del suo potere demoniaco.

Anche se è arrivato con un improvviso aumento di forza e velocità che le ha permesso di combattere alla pari con Daki e recuperare dalle sue ferite ad un ritmo molto più veloce, ha anche significato la perdita della sua mente cosciente e del controllo che era stata in grado di mantenere.

Ora la prossima copertina per l’uscita del Blu-ray in Giappone ha messo questo nuovo look di Nezuko davanti e al centro con una nuova art fantastica. Potete dare un’occhiata in calce come sempre:

L’arco del Distretto a Luci Rosse ha ufficialmente introdotto Tanjiro (e i fan) ai primi membri delle Lune Demoniache Superiori, e loro sono le vere minacce per il resto della serie man mano che si prosegue. La terza stagione è stata confermata quasi subito dopo il finale della seconda fortunatamente.

Questa nuova stagione continuerà la storia di Tanjiro Kamado attraverso l’arco “Swordsmith Village” che copre i capitoli 100-127 del manga. Anche se si sa poco della terza stagione, i pochi teaser che sono stati rilasciati fanno un lavoro fenomenale per costruire l’attesa nei fan che attendono con ansia la nuova stagione.

La stagione 3 di Demon Slayer quindi adatterà l’arco del manga “Swordsmith Village”. Dopo aver combattuto Daki e Gyutaro – Upper Moon 6 – nella stagione 2, la spada Nichirin di Tanjiro, l’unica arma efficace contro i demoni, ha bisogno di serie riparazioni.

Crunchyroll ha rilasciato un trailer ufficiale per l’arco “Swordsmith Village” il 16 aprile, anche se sembra più un teaser. Il primo minuto e mezzo di questo trailer di tre minuti in totale, mostra spezzoni e dialoghi precedenti, prima di ramificarsi in un nuovo territorio.