Questa nuova stagione continuerà la storia di Tanjiro Kamado attraverso l’arco “Swordsmith Village” che copre i capitoli 100-127 del manga. Anche se si sa poco della terza stagione, i pochi teaser che sono stati rilasciati fanno un lavoro fenomenale per costruire l’attesa nei fan che attendono con ansia la nuova stagione.

La stagione 3 di Demon Slayer quindi adatterà l’arco del manga “Swordsmith Village”. Dopo aver combattuto Daki e Gyutaro – Upper Moon 6 – nella stagione 2, la spada Nichirin di Tanjiro, l’unica arma efficace contro i demoni, ha bisogno di serie riparazioni.

Cosa sappiamo della nuova stagione?

Così, si reca al Villaggio degli Spadaccini per cercare l’aiuto di Hotaru Haganezuka, lo spadaccino che ha fatto tutte le spade di Tanjiro fino ad oggi. Tuttavia, come in ogni arco di Demon Slayer, i nemici non sono mai lontani.

Un tweet dell’account Twitter ufficiale di Demon Slayer Inglese conferma che Haruo Sotozaki e Akira Matsushima torneranno rispettivamente come regista e character designer.

#NEWS The Mist Hashira and Love Hashira join the battle in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc! [STAFF]

Original Story: Koyoharu Gotoge (JUMP COMICS / SHUEISHA)

Director: Haruo Sotozaki

Character Design: Akira Matsushima

Animation Production: @ufotable pic.twitter.com/nmSamYTOdy — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (English) (@DemonSlayerUSA) February 13, 2022

Crunchyroll ha rilasciato un trailer ufficiale per l’arco “Swordsmith Village” il 16 aprile, anche se sembra più un teaser. Il primo minuto e mezzo di questo trailer di tre minuti in totale, mostra spezzoni e dialoghi precedenti, prima di ramificarsi in un nuovo territorio.

Ma anche allora, ai fan vengono mostrate solo alcune inquadrature di spadaccini al lavoro e una rapida occhiata a i due nuovi Pilastri che saranno introdotti, prima di chiudere su Tanjiro che sfodera la sua spada con un feroce grido di battaglia.

Mentre non viene svelato molto in questo trailer, l’animazione rimane a dir poco spettacolare, promettendo un’altra stagione di Demon Slayer visivamente stupefacente e impressionante.

Una data di uscita ufficiale per Demon Slayer Season 3 non è ancora stata annunciata, ma alcuni prevedono che la sua première sarà nel 2023.

Demon Slayer fin dalla sua uscita in cartaceo ha strappato tutti i record possibili non solo come prodotto giapponese diffuso in Europa, ma anche nel resto del Pianeta affermandosi come una sorpresa gradita ed eccellente.

Il lavoro svolto con la trasposizione anime ha dato i suoi frutti, e temi e personaggi inerenti alla storia hanno colpito davvero tutti, ma tutti, anche gli insegnanti di matematica.