Demon Slayer: guarda il suggestivo cosplay di Nezuko

Demon Slayer è tra i manga che ha raggiunto un successo incredibile e come capita spesso, inaspettato. Il manga aveva già un forte seguito, come anche in Italia.

Tuttavia con l’adattamento anime il successo è esploso ulteriormente. Come capita spesso, l’anime supporta tantissimo il manga ed è ciò che è successo con Demon Slayer.

Gli appassionati sono tantissimi in tutto il mondo infatti le vicende dell’ammazza demone dall’olfatto sviluppato, Tanjiro, hanno spinto i fan al punto da realizzare i cosplay dei personaggi.

In questa occasione proponiamo il cosplay di un personaggio importantissimo della serie, che è tra i principali. Si tratta della sorellina di Tanjiro, Nezuko.

Nezuko è sempre stata una ragazza dolce, anche dopo la trasformazione in demone da parte di Kibutsuji Muzan.

Soltanto in pochi frangenti, come in alcuni istanti del primo episodio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba del 2019, la ragazza aveva dato prova di possedere una natura ben più selvaggia a causa della mutazione.

Quella natura però è rimasta sopita per tanto tempo, per anni. Grazie a una forza di volontà unica e all’aiuto di tanti altri personaggi, il fratello Tanjiro in primis, è riuscita a rimanere con un modo di fare abbastanza umano.

Infatti, a differenza degli altri demoni, non sente la necessità di mangiare carne e bere sangue umani. Di fatto nei primi episodi ci viene mostrato che Nezuko per rigenerarsi dalle ferite e non sentire la necessità di mangiare carne umana, dorme.

Tutto ciò è cambiato in Demon Slayer 2×13 dove Nezuko ha scatenato tutta la sua forza demoniaca, trasformandosi nel corpo e nel carattere. La reazione suscitata da Daki ha fatto perdere il senno alla ragazza che è corsa in aiuto del fratello.

La cosplayer Kleiner Pixel ha deciso di creare un cosplay di quella Nezuko demoniaca che appare nella stagione 2 di Demon Slayer.

Direttamente sulla sua pagina Instagram è possibile vedere il cosplay, le cui foto le riproponiamo qui di seguito:

Questa ha in realtà causato non poche critiche in rete a causa di una supposta sessualizzazione del personaggio. Nei due post in basso, la cosplayer riesce però a dare un aspetto sia sensuale ma soprattutto demoniaco e pericoloso alla ragazza, riuscendo a interpretarla ottimamente.

Ricordiamo che si tratta di una cosplayer professionista che ha già dato prova del suo talento interpretando il cosplay a dir poco perfetto di Yelena de L’Attacco dei Giganti.