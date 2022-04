Demon Slayer: ecco come Ufotable festeggia i tre anni dell’anime

Demon Slayer è diventata una delle più grandi serie di Shonen in un lasso di tempo brevissimo. L’adattamento anime ha sicuramente contribuito al raggiungimento di tale successo. Per quanto riguarda il manga, ha venduto un numero sempre maggiore di volumi.

La storia del manga è già giunta al termine, concludendo il viaggio di Tanjiro per vendicare la sua famiglia e salvare sua sorella. L’anime però continua a sfornare nuovi episodi e film.

Ufotable ha celebrato il terzo anniversario della serie in grande stile attraverso un nuovo importante evento.

L’evento, che si è svolto il 16 e 17 aprile in Giappone, ha incluso le esibizioni di alcuni dei membri principali del cast dell’anime. Tra questi menzioniamo Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado), Akari Kito (Nezuko Kamado), Hiro Shimono (Zenitsu Agatsuma), Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke Hashibira) e Satoshi Hino (Kyojuro Rengoku).

Per l’evento, Demon Slayer ha rilasciato un nuovo poster che regala ai principali cacciatori di mostri della seconda stagione un restyling per celebrare l’occasione:

Per festeggiare, lo studio d’animazione Ufotable ha preparato un poster speciale che mette in risalto i maggiori protagonisti della seconda stagione. Tanjiro e Nezuko sono in prima linea, mentre ai due fianchi ci sono Inozuke senza maschera e Zenitsu.

Più in alto invece ci sono i due pilastri che hanno sostenuto la seconda stagione, vale a dire Kyojuro Rengoku e Uzui Tengen.

Demon Slayer. Il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020.

In occasione del Lucca Comics 2019, Star Comics annunciò l’acquisizione dei diritti per la pubblicazione italiana del manga a partire dall’aprile dello stesso anno. La serie si è conclusa il 18 maggio 2020, con un totale di 205 capitoli e 23 volumi.