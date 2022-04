Demon Slayer: i doppiatori sugli aneddoti sulla seconda stagione

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba potrebbe aver già terminato la seconda stagione, ma la community è in fermento alla luce della terza stagione.

Ora, il cast dello show si è riunito per condividere alcuni dettagli dietro le quinte dell’anime e del suo arco narrativo di Entertainment District.

Per chi non lo sapesse, i membri principali del cast di Demon Slayer si sono riuniti di persona per Anime Japan non molto tempo fa.

Questo segna uno dei primi eventi dal vivo del gruppo, dall’inizio della pandemia di Covid-19. Quindi, come regalo, i cinque attori hanno fatto dei commenti dal vivo per l’arco narrativo di Entertainment District.

Anime News Network ha fatto un resoconto approfondito del panel e durante l’evento sono emerse alcune informazioni speciali.

In questa occasione Natsuki Hanae (Tanjiro) e Akari Kito (Nezuko) hanno ammesso che nel guardare il doppiatore di Daki al lavoro erano intimiditi.

Miyuki Sawashiro è stato chiamato a dare la voce al demone, e la loro esibizione era tutta da guardare.

E come ha aggiunto Katsuyuki Konishi (Tengen), l’attore dietro Gyutaro è stato altrettanto sorprendente.

Ryota Osaka ha dato il massimo per la Luna Crescente, e la sua performance ha funzionato magnificamente con quella data da Sawashiro.

Il cast principale ha continuato dicendo di aver visto alcune clip di animazione all’inizio della registrazione.

In effetti, Konishi ha avuto un’anteprima del lancio di Tengen con Gyutaro, ed è stato stupendo anche in quella fase.

“L’arte era quasi completa, ancora in bianco e nero e un po’ ruvida, e sembrava incredibile. Potevi usarla così com’è, ma una volta completata era anche meglio“, ha affermato.

E per concludere il panel, il cast si è riunito per parlare della seconda stagione e del suo focus sulla famiglia.

Kito è stato il primo a discutere di come il legame di Tanjiro e Nezuko sia paragonabile a quello condiviso da Gyutaro e Dabi.

L’attrice ha detto che non può convincersi a incolpare i fratelli demoniaci per il loro percorso mentre si sono allineati con il male per salvarsi l’un l’altro.

E ora, i nostri eroi devono continuare il loro viaggio per vendicare le Lune Crescenti e tutti coloro che Muzan ha ferito.