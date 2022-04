Demon Slayer: la seconda stagione sarà doppiata ufficialmente in italiano

Durante il Romics Dynit ha presentato diverse novità, compreso il doppiaggio di Demon Slayer, che coprirà tutto l’arco narrativo del distretto a luci rosse. L’annuncio è stato dato da Carlo Cavazzoni, che ha confermato la fine dei lavori ma non una data di uscita ufficiale del prodotto in italiano.

Dopo la prima stagione e il film Demon Slayer: Il treno Mugen continua la versione italiana dell’anime, che già aveva accennato qualcosa qualche settimana fa al riguardo del doppiaggio, un rumour che fortunatamente si è tramutato in realtà.

Ricordiamo che la prima stagione e il film citato in precedenza sono presenti su Amazon Prime Video e ripercorrono le prime avventure del protagonista Tanjiro. Intanto per ulteriori news sulla seconda stagione vi terremo ampiamente aggiornati passo dopo passo.

Demon Slayer fin dalla sua uscita in cartaceo ha strappato tutti i record possibili non solo come prodotto giapponese diffuso in Europa, ma anche nel resto del Pianeta affermandosi come una sorpresa gradita ed eccellente.

Il lavoro svolto con la trasposizione anime ha dato i suoi frutti, e temi e personaggi inerenti alla storia hanno colpito davvero tutti, ma tutti, anche gli insegnanti di matematica.