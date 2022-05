Demon Slayer: acquista la figure incredibile di Tengen Uzui!

Demon Slayer al momento è tra i manga più visti e apprezzati dai lettori non solo giapponesi ma anche italiani e di tutto il mondo. Il manga sta vivendo un momento incredibile e il successo che ha raggiunto e che continua a raggiungere non fa che aumentare.

Quello che sorprende è che il manga è terminato. Molto probabilmente il successo definitivo del manga è esploso quando l’ultimo capitolo era già stato pubblicato e l’adattamento anime non aveva ancora gli ascolti di oggi.

Di fatto proprio grazie all’anime, il manga di Koyoharu Gotoge ha visto le sue vendite salire esponenzialmente e senza sosta. Da questo successo il fandom si è scatenato nel promuovere i personaggi principali più amati interpretandoli nei cosplay.

Recentemente infatti abbiamo condiviso un cosplay dalla realizzazione incredibile e realistica di Nezuko interpretata da una cosplayer professionista.

Adesso invece riportiamo la possibilità di poter acquistare una statua incredibile di uno dei pilastri degli spadaccini ammazza demoni, Tengen Uzui.

MajinStore ha condiviso sulla propria pagina Twitter le prime immagini della statua in modo da poterci dare un primo sguardo. Ricordiamo che chi l’ha realizzata è TNT Studio.

Di seguito è possibile guardare l’ottima fattura e realizzazione della figure:

💥STOCK 🔥TNT STUDIO Tengen Uzui – #KimetsunoYaiba 💶Precio: 550€ ✈Envío Incluido Península 📏Tamaño: 52cm Alto 📦 En Stock 📩Para reservar o más Info, enviar Mensaje Privado#tengenuzui #uzuitengen #DemonSlayer pic.twitter.com/0BDqzWm2Fc — Majin Store (@MajinStore) April 28, 2022

La statua di Tengen quindi è alta 52cm e il prezzo per l’acquisto è di 550€. Di sicuro non si tratta di pochi spiccioli, ma basta guardare la qualità della lavorazione per capire. Inoltre di sicuro gli appassionati della serie e i collezionisti non si faranno certo scappare questo pezzo.

Ricordiamo che il personaggio ha mostrato incredibili prodezze fisiche di forza e velocità. È il secondo Hashira più forte fisicamente nell’attuale generazione, oltre ad essere il corridore più veloce di tutti gli Hashira.

In termini di abilità, potrebbe eguagliare l’abilità di combattimento di Daki e Gyutaro, entrambi demoni di rango superiore.

Demon Slayer: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020.

In occasione del Lucca Comics 2019, Star Comics annunciò l’acquisizione dei diritti per la pubblicazione italiana del manga a partire dall’aprile dello stesso anno.

La serie si è conclusa il 18 maggio 2020, con un totale di 205 capitoli e 23 volumi