Demon Slayer si conferma ancora una volta un prodotto influente. La sua notorietà conduce alle aziende di fabbricare e investire sul brand, tanto da arrivare a lanciare sul mercato dei profumi dedicati ai personaggi del celebre manga.

Una nota azienda giapponese di profumi, Primaniacs, ha deciso infatti di lanciare una linea di profumi dedicati proprio ai personaggi di Demon Slayer.

Nelle fragranze annunciate troviamo Genya, Kanao, Muzan, Akaza, Enmu, Daki, e Gyutaro. Sembra anche l’occasione giusta per scoprire l’odore che potrebbe avere una Luna Crescente, nel caso vorreste saperlo.

Non ci sorprende la trovata, visto che l’azienda giapponese precedentemente ha anche investito su una linea di fragranze dedicate ad Attack on Titan.

Ecco una piccola galleria con alcune delle essenze demoniache:

La seconda stagione di Demon Slayer si è conclusa degnamente, confermando ancora una volta il livello incredibile di Ufotable per quanto riguarda le animazioni.

Lo studio di produzione non si ferma e sta già lavorando alla terza stagione della fortunata serie, che vede come protagonista Tanjiro l’ammazzademoni.

Con quasi 8 mesi di distanza dal rilascio ufficiale, Ufotable decide di creare un hype senza pari. Oggi infatti è stato diffuso un breve trailer di poco più di un minuto che annuncia la terza stagione di Demon Slayer, già attesa ampiamente dai fan. L’uscita è prevista per il 2023.

Una musica angosciante accompagna le immagini della clip, che anticipa la temibile presenza dei demoni di Kibutsuji Muzan, ovvero l’ambientazione principale della prossima stagione.

Il giovane Tanjiro si ritroverà al villaggio dei forgiatori di spade, coloro che preparano le nichirin per i cacciatori di demoni.

Nella nuova stagione saranno presenti anche Mitsuri Kanroji e Tokito Muichiro, rispettivamente pilastro dell’amore e pilastro della nebbia, già presentati nella nuova Key Visual rilasciata nelle scorse settimane.

Demon Slayer fin dalla sua uscita in cartaceo ha strappato tutti i record possibili non solo come prodotto giapponese diffuso in Europa, ma anche nel resto del Pianeta affermandosi come una sorpresa gradita ed eccellente.

Il lavoro svolto con la trasposizione anime ha dato i suoi frutti, e temi e personaggi inerenti alla storia hanno colpito davvero tutti, ma tutti, anche gli insegnanti di matematica.