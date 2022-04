Demon Slayer: guarda il doppiaggio live dello scontro tra Rengoku e Akaza

Demon Slayer: Mugen Train è diventato il film anime più popolare di tutti i tempi e della serie di Demon Slayer. Tanjiro e i suoi amici nel film entrano in contatto con Flame Hashira Rengoku.

Alla luce di questi eventi, i doppiatori di Rengoku e del demone Akaza, si sono riuniti ancora una volta per ricreare il combattimento che avrebbe portato alla morte del Pilastro.

Tanjiro a questo punto cerca di vendicare la morte dei suoi amici. La storia di Mugen Train rimane un arco narrativo fondamentale nel franchise shonen di Koyoharu Gotouge.

Per chi non lo sapesse, il doppiatore Akira Ishida ha doppiato il demone Akaza. Invece il doppiatore Satoshi Hino ha dato la sua voce a Flame Hashira Rengoku.

Rengoku era una forza da non sottovalutare per Enmu. Tuttavia, e sfortunatamente, per il pilastro la battaglia contro Akaza è stata fatale.

Con il duro demone che alla fine ha ucciso Rengoku, Tanjiro da allora ha tentato di saperne di più su Sun Breathing dalla tenuta di famiglia di Rengoku mentre cercava anche di vendicare la morte del suo amico che era anche uno dei membri più forti della Demon Slayer Corps.

Un utente di Reddit è riuscito a registrate la lettura dal vivo sia di Akira Ishida che di Satoshi Hino, i quali hanno ricreato una delle più grandi battaglie dell’arco di Mugen Train, che si è svolto anche nel corso della seconda stagione di Demon Slayer come primo film del franchise.

Di seguito ecco il video che mostra i due attori al lavoro:

Demon Slayer: Mugen Train ha raggiunto livelli tali da diventare il più grande film anime di tutti i tempi. Ha addirittura superato La città incantata dello Studio Ghibli. Inoltre ha ottenenuto centinaia di milioni di dollari di profitti nelle sale di tutto il mondo.

Con la terza stagione già confermata, l’adattamento anime di Ufotable ha un brillante futuro davanti a sé. Gli appassionati non saranno assolutamente sorpresi nel vedere un altro film che segue le vite di Tanjiro e dei suoi amici prima che la storia finisca.