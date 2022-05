Le uscite del mese di maggio sono molteplici, ed anche Star Comics arricchisce il suo catalogo, che copre tutta la settimana dal 9 al 15 maggio 2022, ovviamente. Partiamo subito e intanto vi ricordiamo che potete visitare il sito e lo shop ufficiale per eventuali acquisti online!

Star Comics: le uscite della settimana – Dal 9 al 15 maggio

CUPID SHOCK BOX + CUPID SHOCK CHASE + ILLUSTRATION CARD (STAR COMICS)

Formato: 12.8×18, colori, b/n

Pagine: 396

Prezzo: 13,00 €

Shingo frequenta le superiori e a scuola lo chiamano “Cupido” perché passa alle compagne informazioni sui ragazzi che sono oggetto dei loro desideri. Grazie all’affabilità e all’energia che lo contraddistinguono, il suo “secondo lavoro” va alla grande, ma un giorno gli viene chiesto di indagare sulla vistosa cicatrice sulla fronte di Ao, un senpai dall’aria misteriosa che tiene tutti a distanza con il suo atteggiamento distaccato. Quale sarà il suo segreto? Due volumi, Cupid Shock e Cupid Shock – Chase, raccolti in uno speciale box contenente anche un’esclusiva illustration card in omaggio.

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 19

di Koyoharu Gotouge

Formato: 11.5×17.5, b/n

Pagine: 192

Prezzo: 4,50 €

La battaglia che vede Kanao e Inosuke impegnati contro la Seconda Luna Crescente Doma arriva al limite estremo! Il demone che hanno davanti ha ucciso i loro parenti e i due ragazzi fremono dall’ira, ma Doma nasconde numerose e potenti kekkijutsu e lo scontro si rivela durissimo… Riusciranno ad avvicinarsi all’avversario tanto da ottenere la loro vendetta?

DETECTIVE CONAN 100

di Gosho Aoyama

Formato: 11.5×17.5, b/n

Pagine: 192

Prezzo: 4,30 €

Uno dopo l’altro, vengono ritrovati dei cadaveri non identificati, probabilmente opera dell’Organizzazione degli Uomini in Nero, i cui membri più pericolosi sono Gin, Vodka, Chianti, Korn, Vermouth, Kir e Rum… Cosa verrà rivelato al termine della lotta tra due intelligenze ineguagliabili?

JOJONIUM 17

di Hirohiko Araki

Formato: 15×21, colori, b/n

Pagine: 396

Prezzo: 15,90 €

Giunge finalmente il momento dello scontro finale tra i nostri eroi e Dio Brando, il cui potere Stand permette di manipolare il tempo. Sembra che Jotaro e compagni possano fare ben poco contro una forza tanto spaventosa… Riusciranno a sconfiggere una volta per tutte l’avversario di lungo corso della famiglia Joestar?

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 13

di Aka Akasaka

Formato: 12.8×18, b/n

Pagine: 208

Prezzo: 5,90 € (acquista online)

Si alza il sipario sulla festa della donazione del cuore, l’evento organizzato dalla scuola che durerà due giorni! Kaguya, che ha finalmente ammesso di avere un debole per Miyuki Shirogane, comincia a vacillare di fronte all’idea di dichiararsi. E mentre fervono le tipiche attività da festival scolastico, tra cosplay cafè e case stregate, esplode un caso che scombussola tutto quanto!

NO GUNS LIFE 11

di Tasuku Karasuma

Formato: 12.8×18, b/n

Pagine: 208

Prezzo: 5,90 €

Mentre Juzo portava a termine la missione affidatagli dall’Ufficio di Difesa, sono avvenuti nell’ombra dei grossi cambiamenti che hanno interessato i piani alti della Berühren nonché Io, il fratello di Tetsuro. Nel bel mezzo di questi rivolgimenti, ecco apparire di fronte a Juzo il suo vecchio socio Suiso…!

ON OR OFF 3

di A1

Formato: 15×21, colori

Pagine: 224

Prezzo: 11,90 €

Yiyoung è stato respinto e ora quando incontra Kang Daehyung, vedendo che quest’ultimo si comporta come se tra loro non fosse successo niente, si sente triste e a disagio. A un certo punto il direttore sembra rendersi conto di provare qualcosa, e tenta di riavvicinarsi a Yiyoung, ma i due finiscono per allontanarsi sempre di più… Comincia la tanto attesa seconda stagione di uno dei webcomics Boys’ Love più amati degli ultimi anni!

TALES OF WEDDING RINGS 11

di Maybe

Formato: 12.8×18, colori, b/n

Pagine: 192

Prezzo: 5,90 € (acquista online)

Ora che Sato ha realizzato il proprio desiderio, assieme a Hime e il resto del gruppo si dirige verso il luogo in cui si svolgerà la battaglia decisiva. Una volta giunti al Labirinto di Gallerie creato dai nani, una qualche presenza richiama Amber a sé… Tutte le principesse concedono a Sato il loro potere, perché presto si troverà al cospetto del Re dell’Abisso!

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS 13

di Betten Court, Hideyuki Furuhashi, Kohei Horikoshi (STAR COMICS)

Formato: 11.5×17.5, b/n

Pagine: 192

Prezzo: 4,50 €

Ingenium, Best Jeanist, Edgeshot, Eraser Head… Alcuni tra i più famosi Top Heroes si lanciano all’inseguimento del povero Koichi, alias “The Crawler”. Il combattimento non sarà il suo forte, ma a scappare è quasi imbattibile! C’è poi una ragione ben precisa se si ostina a non farsi catturare: proteggere Pop!

WATCH DOGS LEGION 2 – SPIRAL SYNDROM

di Gabriel Germain, Sylvain Runberg (STAR COMICS)

Formato: 21×28, colori

Pagine: 64

Prezzo: 16,90 €