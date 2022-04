Bonelli: Le uscite di questa settimana – Dal 4 al 10 aprile 2022

Super Tex 6 – Il vendicatore misterioso

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 112

Uscita: 05/04/2022

Soggetto: Nizzi Claudio, Boselli Mauro

Sceneggiatura: Nizzi Claudio, Boselli Mauro

Disegni: Venturi Andrea, Capitanio Aldo

Colori: GFB Comics

Copertina: Biglia Stefano

Maxi Tex 30 – Dopo la tempesta

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 292

Uscita: 06/04/2022

Soggetto: Ruju Pasquale, Zamberletti Antonio

Sceneggiatura: Ruju Pasquale, Zamberletti Antonio

Disegni: Scascitelli Sandro

Copertina: Villa Claudio

Dopo la tempesta: In Arizona, un’antica faida tra due famiglie potenti turba Abelsville… Gli Hogg e i Buchler si dividono le terre a destra e a sinistra del fiume che passa accanto alla cittadina, ma, in seguito a una tempesta, la diga crolla e l’acqua invade la main street trascinando con sé il cadavere di una giovane donna… Tex Willer e Kit Carson scoprono che la ragazza è Rita Buchler, figlia di uno dei due ranchers rivali, e indagano sul misterioso assassino, mentre la tensione tra le due dinastie sfocia in aperta guerra… L’ultima partita: In New Mexico, Tex e Carson salvano la giovane Helen Brannigan, aggredita da spietati pistoleros che cercano di estorcerle il nascondiglio del padre… Qual è il segreto nascosto sulle Black Range Mountains?