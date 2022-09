Spy x Family e Tokyo Revenger arrivano su Crunchyroll doppiati in italiano!

Tutti gli appassionati di Spy x Family e Tokyo Revengers saranno entusiasti di scoprire che le serie animate dei due franchise arriveranno a ottobre su Crunchyroll doppiati in italiano. Le due serie anime debutteranno con la loro prima stagione, entrambe su Crunchyroll, rispettivamente sabato 15 ottobre e lunedì 17 ottobre. Precisiamo che la prima stagione di Spy x Family è suddivisa in due parti. Dunque dal 15 ottobre sarà disponibile il primo cour.

Gli episodi usciranno settimanalmente e saranno chiaramente disponibili in esclusiva per tutti gli abbonati a Crunchyroll Premium. Questo abbonamento infatti permette sia i titoli doppiati in italiano che l’intero catalogo anime offerto dal servizio. E non solo, infatti tutti gli abbonati hanno facoltà di accedere ai simulcast in arrivo nella stagione autunnale in contemporanea con il Giappone, ma sottotitolati in italinao.

È proprio il caso di Spy x Family, in quanto la prima stagione animata prodotta da Wit Studio e CloverWork sta per tornare con la seconda parte. Quindi chi è abbonato a Crunchyroll Premium potrà guardare sia la seconda parte con i sottotitoli, sia la prima stagione doppiata in italiano.

Spy x Family è un manga realizzato dal mangaka Tatsuya Endo. Le vicende ruotano attorno a Loid, agente di Westalis noto come “Twilight”. È una spia professionista il cui compito è mantenere in vita il fragile rapporto di pace tra i paesi Westalis e Ostania. Per farlo si infiltra nella militarizzata Ostania sotto il nome fittizio di Loid Forger. Il suo scopo è scoprire e sventare le macchinazioni ostili di Donovan Desmond, leader del partito militarista. Per fare ciò, è necessario che Loid crei una famiglia non reale, e iscriva la propria “figlia” presso la prestigiosa Eden Academy, frequentata dal figlio di Desmond.

Tokyo Revengers invece è scritto e disegnato da Ken Wakui. Le vicende si concentrano su Takemichi Hanagaki un ventiseienne rimasto traumatizzato dopo la morte di Hinata Tachibana, il suo primo vero amore. Dopo essere stato spinto contro un treno in corsa, invece di morire torna indietro nel tempo, esattamente a prima della morte di Hinata. Ora Takemichi deve proteggere Hinata, la cui morte era stata causata dalla rappresaglia di alcuni giovani criminali.

Fonte Crunchyroll