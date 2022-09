Spy x Family: svelato il nuovo trailer della seconda parte dell’anime

Spy x Family si è rivelata la principale rivelazione dell’anno da quando la prima stagione animata ha debuttato su Crunchyroll. I primi episodi hanno registrato un seguito importante e dopo la fine della prima parte della serie animata, ormai manca poco per il suo ritorno con la seconda parte.

Dopotutto, l’adattamento animato del manga di Tetsuya Endo rilascerà nuovi episodi a partire dal 1 ottobre, e ciò significa che la famiglia Forger si sta preparando per il ritorno. A tal proposito oggi riportiamo un nuovo trailer, che mostra quello che gli appassionati di Spy x Family potranno aspettarsi.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider spyfamily_anime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, il trailer è pieno di anticipazioni che lascia immaginare ai fan cosa aspettarsi. Si può notare quello che sembra un canile, dato che sono presenti alcuni cani in attesa di essere adottati. Infatti questo vuol dire che ci saranno degli sviluppi in seguito al desiderio manifestato da Anya di adottarne uno.

Naturalmente, il trailer mostra Yor e Loid che conducono la vita da coppia e da genitori. Ad un certo punto, Yor entra in scena, salvando Anya da uno strano uomo e Loid ha a che fare con altri agenti WISE. Chiaramente qualcosa di grosso succederà in questa seconda metà della prima stagione, che presenterà anche una nuova opening. Il singolo, intitolato “Souvenir” è scritto da Bump of Chicken.

Per coloro che non hanno ancora guardato la prima parte dell’anime di Spy x Family, è possibile recuperarla su Crunchyroll sottotitolata in italiano. La serie di Tatsuya Endo si concentra sul protagonista, Twilight, una spia professionista senza eguali. Riceve un incarico vitale per le sorti della pace tra Westalis e Ostania. Per farlo deve avvicinarsi a Donovan Desmond, che vuole scatenare una guerra tra le due fazioni, e per farlo deve mettere su una famiglia fittizia. Questo perché ha bisogno che sua figlia, Anya, si avvicini a Damian Desmond per poi arrivare a suo padre. Inizia così la missione speciale di Loid, dove incontrerà Anya, capace di leggere nella mente e Yor, un sicario professionista.