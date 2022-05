Spy x Family: il manga di Tatsuya Endo raggiunge un altro traguardo

Spy x Family continua a raggiungere traguardi importanti e siamo abbastanza sicuri che ne sentiremo parlare per tantissimo tempo.

D’altronde tanti colleghi di Tetsuya Endo stanno mostrano attraverso la realizzazione di molti artwork, un tributo per celebrare il successo del manga. Alcuni di questi nomi che conosciamo molto bene in Italia, ricordiamo Hajime Isayama, oltre al mangaka che ha disegnato Hell’s Paradise.

Spy x Family diventerà nel 2023 un musical, e questo non fa altro che alimentare e confermare il successo della serie.

La serie manga ha saputo bilanciare l’azione di spionaggio con momenti esilaranti e sinceri introducendo i fan nel mondo di Loid, Anya e Yor Forger.

Sembra che l’adattamento anime abbia aiutato ad accelerare le vendite del manga.

L’editore della serie ha colto l’occasione per mostrare fino a che punto è arrivata la storia di Tatsuya Endo.

L’ultimo episodio non è stato solo esilarante e commovente, ma anche ricco di azione. Loid cercava di ricreare una delle serie televisive preferite di Anya mentre i membri della famiglia Forger sono riusciti a nascondere i segreti l’uno dall’altro.

Yor ha quasi rivelato il suo status segreto di assassina di livello mondiale perché ha preso il ruolo di rapitrice di Anya un po’ troppo sul serio.

Ora l’editore di Spy x Family, SHIHEILIN, ha condiviso direttamente sulla sua pagina Twitter una notizia molto importante.

Come si può intuire, il manga ha registrato oltre diciotto milioni di copie in circolazione, mostrando come l’adattamento anime abbia giovato alla storia, che deve ancora portare la storia della famiglia non reale alla conclusione. Si ricorda infatti che gli episodi trasmessi sono solo ancora cinque.

Per quanto riguarda l’adattamento anime la prima stagione di Spy x Family riceverà circa ventiquattro episodi in totale.

CloverWorks e Wit continueranno a lavorare in tandem nella realizzazione degli episodi.

Tutti gli appassionati possono vedere in Italia la serie animata su Crunchyroll sottotitolata.