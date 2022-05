Spy x Family: guarda lo scontro tra Yor e Loid

Uno tra i manga che ha visto un successo improvviso ma non inaspettato è Spy x Family che giorno dopo giorno fa parlare di sé costantemente. Di fatto dopo la trasmissione su crunchyroll dell’adattamento anime moltissimi si sono avvicinati alla serie.

Infatti anche molti colleghi di Tatsuya Endo hanno mostrato interesse per il manga e altri mangaka come Hisayama ad esempio, hanno dedicato un’illustrazione per celebrare Spy x Family.

Al momento la serie animata è in corso e gli episodi andati in onda sono solo 5. Si sottolinea “solo” perché il successo riscosso è impressionante. Nei primi episodi gli appassionati hanno potuto conoscere i personaggi principali.

I fan della serie sono presi da ciascuno dei membri unici della famiglia Forger introdotti finora nei primi episodi.

Oggi ci concentriamo sulla sorprendente rissa verificatasi nell’ultimo episodio della serie!

Si ricorda che la famiglia Forger si è fatta strada con successo. Attraverso il difficile processo di intervista dell’Eden Academy, hanno avuto una celebrazione speciale. Anya inoltre fa uso delle vere abilità e connessioni di Loid come spia.

Per fortuna, Yor era troppo ubriaca in quel momento per notare veramente tutto ciò che stava accadendo. In questo modo non ha potuto elaborare nessun tipo di sospetto.

Questo l’ha anche portata a mostrare le sue impressionanti abilità di combattimento a tutta velocità contro Loid.

Siete curiosi di vedere le abilità di Yor? Di seguito riportiamo la clip per concessione dell’utente WaifuMaster, che ha pubblicato il tutto sulla propria pagina Twitter:

Tutti coloro che seguono la serie animata del manga di Endo hanno visto le impressionanti abilità di combattimento di Yor, di fronte a Loid.

In questa clip si vede un combattimento tra ubriachi che mostra il suo potenziale mortale. Infatti Loid non se la passa molto bene, in quanto viene sopraffatto ed è consapevole che la sua vita era in pericolo. Yor infatti attacca con tutta la sua forza e con calcio altissimo gli procura un taglio sul volto.

Loid dal canto suo, si stava certamente trattenendo ma è rimasto sorpreso dall’assalto di Yor. Il combattimento su conclude improvvisamente con la donna che sviene, accasciandosi al suolo. Questo momento dell’episodio cinque, ha anticipato il potenziale di Yor che in futuro potremmo rivedere.