Spy x Family riceve un tributo speciale dal mangaka di Hell’s Paradise

Spy x Family si sta affermando come uno dei migliori anime di quest’anno. Naturalmente, i fan di tutto il mondo ne sono entusiasti.

Il successo del manga è di sicuro accresciuto dopo la trasmissione dell’adattamento anime. Infatti la fama è cresciuta a tal punto che molti mangaka, quindi colleghi di Tatsuya Endo, celebrano il manga disegnando illustrazioni.

Di recente infatti, abbiamo riportato che Hajime Isayama ha realizzato un artwork per mostrare il suo supporto a Spy x Family.

Oggi riportiamo che anche il mangaka di Hell’s Paradise è uno di quei sostenitori!

Yuji Kaku, il mangaka che ha disegnato Hell’s Paradise, ha pubblicato l’illustrazione per i fan online.

Come puoi vedere di seguito, l’insider SpyFamilyManga ha pubblicato l’artwork sulla sua pagina Twitter. Lo stile inconfondibile di Kaku si adatta perfettamente alla serie di spionaggio.

SPY x FAMILY Illustration by Yuji Kaku, mangaka of Hell's Paradise and Ayashimon! pic.twitter.com/BQ1t6iZJGL — SPY x FAMILY🔎 (@SpyFamilyManga) April 27, 2022

Nello stile di Kaku, Loid sembra feroce come sempre. La sua espressione vuota sembra venire fuori dal manga. Anya è molto dolce e carina come previsto. Riguardo Yor invece, l’assassino sembra dolce dato il timido sorriso sulle sue labbra.

Chiaramente, lo stile acuto di Kaku funziona per Spy x Family qui, e i fan sicuramente apprezzeranno questo risultato.

Dopotutto l’adattamento anime di Hell’s Paradise è stato di recente annunciato.

Lo spettacolo deve ancora debuttare, ma Studio MAPPA ha confermato di aver opzionato la serie.

Per quanto riguarda il manga, Kaku ha iniziato Hell’s Paradise a gennaio 2018 e per poi completarlo l’anno scorso. Per maggiori dettagli, potete trovare la sinossi ufficiale qui di seguito: