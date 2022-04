Spy x Family: il debutto di Yor fa impazzire gli appassionati della serie

I fan di Spy x Family adorano il grande debutto di Yor nell’anime. La serie manga originale di Tatsuya Endo è stata un tale successo sin dal suo lancio con Jump+ di Shueisha, che sembrava sempre pronta per un adattamento anime.

Adesso infatti si presenta non solo come l’anime principale della stagione primavera 2022, ma è stata una delle uscite più attese dell’anno in generale.

Parte di questa anticipazione era in realtà il debutto dei suoi tre personaggi principali che i fan volevano vedere interagire in questo nuovo modo.

Il primo episodio dell’anime Spy x Family aveva presentato ai fan i due primi componenti della famiglia Forger, Loid e Anya.

I fan erano già ossessionati dalla nuova dinamica familiare, ma c’era molto di più di atteso per il terzo membro di questa famiglia.

Era chiaro che Loid avrebbe dovuto trovare rapidamente una moglie per continuare la sua missione.

Questa moglie si è rivelata essere Yor Briar, che è segretamente un’assassina che ha anche bisogno di trovare un partner maschio per evitare sospetti sulla sua vita quotidiana.

Con Yor debutta nell’anime nel secondo episodio e i fan non vedono l’ora di vederla in azione.

Gli appassionati hanno reagito in modo più che positivo e sembra proprio che apprezzino tantissimo Yor. Infatti su Twitter molto utenti e insider hanno riportato le diverse reazioni degli appassionati di Spy x Family.

Ricordiamo che Spy x Family è un manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha dal 25 marzo 2019.

Il 23 luglio 2020 Planet Manga ha annunciato la pubblicazione del manga in Italia, iniziata a novembre 2020.