Spy x Family: annunciato un musical in arrivo nel 2023

Tatsuya Endo, l’autore di Spy x Family, è sicuramente al centro dei riflettori ultimamente poiché il suo manga sta riscuotendo un successo pazzesco. Ma si tratta di un successo inaspettato? Di sicuro è così.

Come ogni mangaka che gode di fama mondiale, pensiamo ai vari Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Tite Kubo, Gege Akutami e così via, non hanno di certo seguito delle istruzioni per affermarsi sui lettori.

Una cosa è sicura però. Per avere visibilità bisogna essere o avere qualcosa di originale, che possa fare presa e raggiungere un livello di crescita costante. E creare anche una storia emozionante in modo da suscitare affettività tra lettore e personaggi.

Tutte queste caratteristiche, e molte di più, sono ben presenti in Spy x Family. Abbiamo monitorato molto da vicino l’ascesa dei numeri spaventosi delle copie dei volumi venduti ed è un dato che non accenna a diminuire.

Il manga era già un buon prodotto di suoi, ma come si sa l’anime da quella spinta che altrimenti non si potrebbe avere.

Oggi riportiamo che il manga di Endo farà un ulteriore passo in avanti. Grazie all’insider ormai noto, WSJ_manga, apprendiamo che Spy x Family diventerà un musical!

Di seguito lasciamo l’aggiornamento condiviso dall’utente direttamente su Twitter:

A SPYxFAMILY Musical has been officially announced for March 2023. pic.twitter.com/6qAF1nBA4n — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) April 30, 2022

Sempre grazie a WSJ_manga sappiamo anche che al momento ci sono dei provini in corso volti alla selezione di un attore che interpreti Anya.

Il musical inizierà nel mese di marzo in Giappone all’Imperial Theatre. Lo spettacolo continuerà ad aprile e maggio sempre in altri paesi del Giappone.

Questi dettagli sono forniti sempre da Spy x Family che lasciamo di seguito:

SPYxFAMILY's Musical will be holding auditions to cast Anya, and will be starting on March next year at Japan's Imperial Theatre. It will continue during April and May around the country. https://t.co/eyjquSDBn4 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) April 30, 2022

Spy x Family: il manga

Si tratta di un manga giapponese scritto e disegnato da Tatsuya Endo. La storia segue una spia che deve “costruire una famiglia” per eseguire una missione. Non si rende subito conto che la ragazza che adotta come figlia è una telepate e la donna con cui accetta di sposarsi è un’assassina mortale.

È stato serializzato bisettimanale sull’applicazione e sul sito Web Shōnen Jump+ di Shueisha da marzo 2019, con i capitoli raccolti in nove volumi tankōbon ad aprile 2022.

In Italia il manga è distribuito da Planet Manga con la prima edizione che risale al 5 novembre 2020.