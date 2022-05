Spy x Family: cosa è successo ai genitori di Loid?

Spy x Family lo si può considerare tra i migliori manga del momento? La risposta è più che affermativa!

Infatti pensare semplicemente al grandioso successo riscosso e che continua a riscuotere dopo solo quattro episodi dell’adattamento anime, la conferma ampiamente!

Ogni adattamento anime ha sempre dato una spinta in più in termini di vendita dei volumi del manga, ma Spy x Family registra record costantemente. Infatti, tra le ultime novità riportate, la serie diventerà un musical nel 2023.

Tornando appunto al manga, oggi riportiamo si appresta a svelare alcuni grandi misteri della serie. L’ultimo capitolo infatti ha rivelato cosa è successo ai genitori di Loid Forger!

Gli ultimi capitoli della serie dimostrano può avere momenti molto emotivi. Questo si verifica perché man mano rivela il passato di Twilight fino a portare i lettori alla spia che è adesso.

Dopo aver fatto luce sul passato e sulla vita di Loid, ora il manga mette in risalto l’infanzia di Loid. Attraverso un flashback si scopre che il personaggio nasconde ancora il suo vero nome.

Ma dato che si parla della sua infazia, cosa è successo ai suoi genitori? I genitori di Loid sono rimaste vittime degli attacchi dell’esercito ostaniano nel bel mezzo della guerra.

Il nuovo capitolo di Spy x Family continua a tuffarsi nel passato di Loid. Dopo aver presentato suo padre nel capitolo precedente, viene purtroppo confermato la sua morte per mano del primo attacco dell’esercito ostaniano.

Questo momento colpisce duramente l’animo di Loid. Il motivo risiede nel fatto che la morte del suo vecchio giunge subito avergli mentito. Gli dice di utilizzare il denaro per i libri, ma invece compra dei giocattoli militari. Ricordiamo che il padre non era d’accordo sui piani futuri del figlio. Per questo Loid persegue i suoi obiettivi di nascosto

Mentre Loid e sua madre sono riusciti a superare l’attacco iniziale, non è possibile dire lo stesso nel secondo.

Nel secondo attacco aereo, Loid si ritrova nel caos e non riesce a riunirsi con sua madre prima che la regione sia completamente distrutta.

Dopo aver perso sua madre decide di arruolarsi nell’esercito, per incanalare la sua rabbia nella vendetta per trovare una sorta di nuova speranza.

È una storia di origini tragiche che fa luce sulla mancanza di una vita familiare sottrattagli da bambino, ma vedremo presto come tutto ciò lo rende la spia che è attualmente.