Spy x family: guarda i primi design originali dei tre personaggi principali

Che Spy x Family stia riscuotendo tantissimo successo ormai è ben risaputo. Ogni volta che se ne parla lo si fa per annunciare un nuovo traguardo di vendita del manga o del successo che sta registrando la serie animata.

Ultimamente ci sono stati altri aggiornamenti che mostrano ulteriori successi. Il più incredibile di tutti è che a partire dal 2023 diventerà un musical!

Ciò che sorprende è che è giusto dire che l’adattamento anime porta con se più spettatori che poi si tramutano in lettori acquistando il manga. Tuttavia gli episodi della prima stagione trasmessi sono solo quattro! Ecco dove sta la novità e la sorpresa del successo che caratterizza il manga di Endo.

Ora la famiglia Forger non ha intenzione di lasciare i fan dopo la prima stagione e il creatore Tatsuya Endo continua a lavorare al manga.

Proprio a tal riguardo la pagina Twitter SpyFamilyManga ha pubblicato sulla sua pagina le illustrazioni dei primi design dei tre personaggi prinicipali. Guardali di seguito:

Original rough character designs of Loid, Anya, and Yor! pic.twitter.com/FRHVMkffC0 — SPY x FAMILY🔎 (@SpyFamilyManga) May 1, 2022

Questi disegni fanno parte del primo fan book di Spy x Family, appena arrivato sugli scaffali in Giappone. In questa occasione Tatsuya Endo ha condiviso moltissimi disegni della serie inediti.

Come puoi vedere, ci sono alcuni design, seppur non tutti, simili al Loid che conosciamo. Il modo di vestirsi non ha mai avuto variazioni, eccezion fatta per alcuni design con i capelli lunghi. Endo ha optato alla fine per un’estetica più pulita che si adatta meglio a Loid.

Anya non sembra molto diversa. I capelli, come si vede, hanno subito diverse variazioni prima di arrivare alla scelta finale. Prima lunghi riccioli e persino alle fasce, Endo ci ha messo molto tempo per capire il look definitivo della bambina.

Lo stesso si può dire per Yor che ha visto una varietà di hairstyle. Inoltre anche il suo abbigliamento è andato incontro a diversi cambiamenti. Dopo infiniti studi di Endo per i suoi protagonisti principali, possiamo dire che il cast di Spy x Family ha il look perfetto per tutti i tre i protagonisti.

Ricordiamo che la prima stagione di Spy x Family si può vedere sottotitolata in italiano su Crunchyroll.