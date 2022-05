Spy x Family: nuovi dettagli su Yor e Loid dal romanzo?

Il successo di Spy x Family è in costante crescita e ogni giorno regala novità legate a diversi ambiti di spettacolo. infatti di recente abbiamo riportato che nel 2023 diventerà un musical!

Il successo è tangibile, lo si può toccare per mano. Infatti lo spettacolo domina la stagione primaverile nonostante il suo annuncio risalga a non molto tempo fa. Si tenga in considerazione gli episodi trasmessi sono solo 4 e il quinto è in arrivo.

In Giappone c’è stato anche il debutto del nuovo romanzo. Questo rivela alcuni dettagli curiosi su Yor e Loid.

Ricordiamo che questo weekend il primo fanbook di Spy x Family ha debuttato in Giappone su Jump Comics. Qui i lettori hanno appreso più informazioni sul cast della serie animata. La curiosità come si può immaginare primeggiava sulla famiglia protagonista.

Tutti i componenti hanno molti segreti nascosti. Grazie al romanzo si scopre ad esempio come Loid diventa un cuoco abile.

Tutto è avvenuto durante una missione. Il mangaka Tatsuya Endo ha confermato che Loid una volta doveva mascherarsi da chef per un lavoro. Quindi per essere credibile ha imparato a cucinare davvero. Queste abilità le sono rimaste.

Per quanto riguarda Yor, il libro ha dato un’idea della sua vera forza. Endo assicura a tutti i fan che Yor ha una forza incredibile.

È così forte da non essere capace di controllare la sua forza. Infatti finisce per rompere quasi sempre ogni cosa che maneggia.

Questi dettagli potrebbero non rappresentare nulla di molto importante, ma danno la possibilità a tutti gli appassionati che si stanno immergendo in questa storia, di avere un panoramica più ampia e chiara su Yor e Loid.

La prima stagione ha gettato le basi di questi personaggi e i lettori di manga sanno già di più sui due protagonisti in quanto leggono i capitoli del manga.

Riguardo il manga, Planet Manga si occupa della distribuzione italiana e la prima edizione risale al 5 novembre 2020.