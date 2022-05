Spy x Family: guarda l’anticipazione del quinto episodio

Spy x Family sta continuando a siglare record di vendite e la sua popolarità è alle stelle. Dopo la trasmissione dell’adattamento anime ha avuto una marcia in più. Infatti nel 2023 diventerà un musical!

Nei primi episodi dell’anime sono stati introdotti i componenti della famiglia Forger. Non dimentichiamo che si tratta di una famiglia non vera. Infatti una bambina e una donna fingono di essere rispettivamente la figlia e la moglie di Loid.

Nell’episodio precedente intitolato “Colloquio nel prestigioso istituto” la famiglia Forger arriva all’Eden Academy per l’intervista. Loid nota immediatamente che Henderson si concentra sull’ eleganza. Di fatto squalifica le famiglie che non si adattano ai suoi standard. Sapendo questo, Loid è in grado di portare Yor e Anya a comportarsi esattamente come vuole Henderson. All’improvviso, gli animali della fattoria della scuola si scatenano e iniziano a fuggire. Yor li ferma rendendo inabile la mucca in testa e Anya usa la sua telepatia per calmarla. Così si guadagnano il completo rispetto di Henderson.

Assistono all’intervista vera e propria con 3 direttori della scuola, incluso Henderson, e danno risposte soddisfacenti. Tuttavia, uno degli intervistatori cerca deliberatamente di deluderli facendo pressioni su Anya.

Loid rompe il tavolo dell’intervista e decide di non continuare. Tornato a casa, Loid è certo che abbiano fallito l’intervista, ma Anya gli dice di avere fiducia negli altri direttori che garantiscono per loro.

Il quarto episodio ha mostrato come ognuno di loro avrebbe lavorato insieme in una situazione del genere per la prima volta. Ma il prossimo esplorerà dei “tempi di inattività” necessari per ciascuno di loro nell’attesa dell’esito dell’intervista.

Di seguito SpyFamilyManga ha pubblicato sulla sua pagina Twitter l’anticipazione del quinto episodio:

Spy X Family Episode 5 Preview pic.twitter.com/1IlHdZuYs1 — SPY x FAMILY🔎 (@SpyFamilyManga) April 30, 2022

L’episodio 5 di Spy x Family è intitolato “Successo o fallimento“. Gran parte dell’episodio esplorerà le conseguenze dell’intervista all’Eden Academy. Per essere precisi l’effetto dello stress dell’intervista sui personaggi.

La famiglia Forger ha superato la prima fase del processo. Però l’intervista è finita molto rapidamente quando uno dei sorveglianti ha provocato ciascuno di loro con domande scomode sulla loro nuova vita familiare.

Spy x Family: il manga e l’anime

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivista digitale Shonen Jump+ di Shūeisha dal 25 marzo 2019.

Il 23 luglio 2020 Planet Manga ha annunciato la pubblicazione del manga in Italia iniziata a novembre 2020.

Ricordiamo che in Italia è possibile guardare tutta le serie di Spy x Family su Crunchyroll sottotitolato in italiano.