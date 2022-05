Spy x Family: cosa accadrà nel sesto episodio della serie animata?

Spy x Family continua a battere record su record e con la serie anime ormai diventata un successo l’andamento non fa che crescere.

Quello che stupisce è che dopo solo 5 episodi il seguito è incredibile, come anche i numeri, e dopo la fine di un episodio tutti non stanno più nella pelle per guardarne un altro.

Dopo il quinto episodio, l’ultimo trasmesso, ai fan della serie aspetterà questo fine settimana il sesto episodio. Cosa accadrà in questa nuova puntata?

I primi episodi dell’adattamento anime hanno dimostrato perché la serie manga originale di Tatsuya Endo è un successo dopo la sua pubblicazione.

Tutti gli appassionati hanno visto i tre membri della famiglia Forger creare un nuovo nucleo familiare. Successivamente, riescono a completare la loro prima sfida, che consiste nel portare in qualche modo Anya all’Eden Academy.

I primi cinque episodi della serie hanno visto Loid riunire una nuova famiglia per avvicinarsi in qualche modo al suo principale obiettivo politico all’Eden Academy. Nell’ultimo episodio Anya è accettata nella scuola.

Riguardo il sesto episodio, questo darà il via all’arco narrativo di Eden Beginnings della serie manga originale. E grazie all’insider SpyFamilyManga è possibile dare un’occhiata all’anteprima dell’episodio 6, per farsi un’idea di ciò che accadrà:

L’episodio 6 di Spy x Family si intitola “The Friendship Scheme” (“Il piano amicizia“) e anticipa che Anya e Yor avranno problemi a sorpresa prima che Anya possa effettivamente farsi strada nella prestigiosa Eden Academy. Tuttavia dato che si vede Anya nella scuola stessa, pare che tutto alla fine filerà liscio.

Non solo, ma l’anteprima presenta rapidamente molti dei suoi compagni di classe a scuola. Di fatto recentemente abbiamo annunciato l’arrivo di nuovi personaggi con cui Anya avrà a che fare.

In Italia è possibile guardare la serie anime di Spy x Family su Crunchyroll, sottotitolata in italiano.

La serie si sta contraddistinguendo per il successo immediato raggiunto, infatti per dirne una, nel 2023 diventerà un musical.