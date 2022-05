Spy x Family: presentati i nuovi personaggi della Eden Accademy

Una delle serie manga più di successo del momento in assoluto, Spy x Family sta spopolando senza sosta e i numeri delle copie del manga in circolazione lo dimostrano.

In davvero poco tempo il manga realizzato da Endo, occupa le posizioni più alte e questo lo deve di sicuro all’adattamento anime. Infatti, come accade per ogni serie, la serie animata tende a far conoscere un opera senza aver mai letto il manga, al quale lo spettatore si avvicinerà successivamente.

Il successo lo si misura in termini di risonanza tra il pubblico. Per quanto riguarda Spy x Family, questo diventerà nel 2023 un musical e tantissimi mangaka come Hajime Isayama e Yuji Kaku hanno realizzato un’illustrazione per celebrare il successo del manga. Soprattutto sono loro stessi appassionati!

Il riconoscimento tra colleghi sicuramente crea un’ulteriore presa che coinvolge il pubblico e i lettori.

Ora rilasciamo un nuovo aggiornamento legata alla serie anime. Grazie all’account ufficiale della serie, spyfamily_anime, scopriamo alcune new entry che vedremo a partire dal sesto episodio. Di seguito è possibile vedere di chi si tratta:

Come si vede i nuovi personaggi sono quattro e si chiamano:

Damian Desmond (doppiato da Natsumi Fujiwara);

(doppiato da Natsumi Fujiwara); Becky Blackbell (doppiato da Emiri Kato);

(doppiato da Emiri Kato); Emile Elman (doppiato da Hana Sato);

(doppiato da Hana Sato); Ewen Egeberg (doppiato da Haruka Okamura)

La notizia conferma che i personaggi appena introdotti si mostreranno nel sesto episodio che andrà in onda la prossima settimana.

Possiamo anticipare che due di questi studenti giocheranno ruoli chiave nella nuova vita scolastica di Anya.

I primi episodi dell’anime si erano concentrati sull’unione dei tre membri della famiglia Forger. Gli episodi 4 e 5 invece li mettono alla prova contro la loro prima grande sfida come una nuova famiglia. Ora è tempo di tuffarsi nel vero fulcro della storia del manga.

Recentemente gli appassionati hanno anche potuto scoprire qualcosa di più sull’infanzia di Loid e del rapporto che aveva con il padre. Tra i due non c’erano vedute condivise sul futuro del protagonista che di nascosto ha continuato per la sua strada.

Ora non resta che continuare a guardare gli sviluppi di una delle serie più popolari dell’ultimo momento.