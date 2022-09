Nel panorama dei manga Shonen è possibile guardare tantissimi elementi che riesco a dare vita a storie avvincenti. Alcune di queste restano a lungo nel cuore degli appassionati perché non portano solo al ricordo del protagonista e delle sue battaglie spettacolari. Ma quali sono i 10 personaggi anziani potenti nei manga negli shonen manga?

Chiaramente personaggi come Goku, Rufy e Naruto sono personaggi che da soli rappresentano l’identità del manga, ma ci sono tantissimi altri personaggi che alimentano l’originalità dell’opera. Non ci riferiamo solo ai nemici o ai migliori amici, ma alle figure più anziane. Questi personaggi sono i più interessanti perché solitamente dietro le loro rughe e la loro fatica nascondono in realtà un potere incredibile e tecniche invidiabili.

Spesso questi personaggi anziani diventano i maestri dei protagonisti principali, li allenano, insegnano loro tantissime tecniche portandoli su un livello completamente nuovo. Inoltre la loro età avanzata implica anche una fonte di conoscenza importante, anche su alcuni misteri poco chiari. Sono figure fondamentali oltre che molto interessanti.

In questa discussione dunque cercheremo di individuare a analizzare i 10 personaggi anziani più potenti nei manga Shonen.

I 10 personaggi anziani più potenti nei manga Shonen

Edward Newgate (Barbabianca) – One Piece Hiruzen Sarutobi – Naruto Rayleigh – One Piece Genryusai Yamamoto – Bleach Joseph Joestar – Le Bizzarre Avventure di JoJo Gran Torino – My Hero Academia Chiyo – Naruto Maestro Muten – Dragon Ball Yoshinobu Gakuganji – Jujutsu Kaisen Isaac Netero – Hunter x Hunter

10) ISAAC NETERO

Isaac Netero era il dodicesimo presidente della Hunter Association e il capo della commissione d’esame. Da giovane, era considerato come il più potente utilizzatore di Nen al mondo e ha mantenuto una forza terribile anche nella sua vecchiaia. La sua vecchiaia non ha portato al decremento delle sue qualità, migliorandole ancora di più. Lui e Zeno Zoldyck sono due dei più potenti utilizzatori di Nen in Hunter x Hunter. La principale risorsa di Netero è la sua velocità fulminea e i suoi riflessi che possono permettergli di usare la sua abilità speciale nota come Hyakushiki Kannon.

9) YOSHINOBU GAKUGANJI

In Jujutsu Kaisen ci sono personaggi incredibili e sicuramente uno di questi è proprio Yoshinobu Gakuganji. È l’onorevole preside della scuola di stregoni di Kyoto, di 76 anni con un potere davvero inusuale. Questo infatti consiste nel suonare una chitarra.

Può ingannare chiunque con il suo aspetto vecchio e rugoso, ma ha un’enorme quantità di energia maledetta ed è anche un esperto stregone. È un uomo estremamente tradizionale che segue parola per parola gli ordini dei suoi superiori. La sua tecnica speciale Gakuganji permette di amplificare le onde sonore della sua chitarra con l’aiuto del suo corpo in modo da lanciarsi verso il nemico a tutta forza.

8) MAESTRO MUTEN

Tra i maestri anziani che hanno allenato grandiosi protagonisti shonen, quello più famoso, divertente e simpatico resta il Maestro Muten. Per molto tempo era considerato il più potente nelle arti marziali mai esistito. Ha creato il suo stile e padroneggiato la famosissima Kamehameha, per poi insegnarla a Goku e a Crilin.

Muten in Dragon Ball, si presenta con una corporatura molto esile e di certo non così serio, poiché il suo pensiero fisso sono le donne. Tuttavia non bisogna lasciarsi ingannare da questo dato che ha allenato il guerriero più forte della serie, Goku. Muten ha dimostrato inoltre di possedere una forza incredibile, dato che con la Kamehameha è riuscito persino a distruggere la luna per far tornare il suo allievo nella sua forma normale.

7) CHIYO

Si tratta di uno dei primi personaggi presentati nella serie Shippuden di Naruto. Viveva nel villaggio della sabbia e fa la sua prima comparsa nel primo arco narrativo principale di Naruto Shippuden. Chiyo si dimostra un alleato chiave nella battaglia contro l’Akatsuki.

È una maestra di jutsu come nessun altro, e ha combattuto bene anche contro un mostro come Sasori. Chiyo ha persino dimostrato di padroneggiare la tecnica del marionettista su un essere umano, ossia Sakura. Come se non bastasse, questa donna coraggiosa ha dato la sua vita per riportare in vita il Kazekage Gaara.

6) GRAN TORINO

Il vecchio Gran Torino è un personaggio importante della serie di Kohei Horikoshi. Si tratta di un eroe che che ha allenato All Might, e il giovane Izuku Midoriya scopre presto che non è solo un anziano tremante. Il suo quirk, Jet, gli permette di sparare getti d’aria dai fori presenti sulla pianta dei suoi piedi.

Questi getti d’aria gli conferiscono un’incredibile velocità e potenza di calcio, oltre alla capacità di volare per brevi distanze rapidamente e con facilità. L’aria che usa per il suo Quirk deriva dal suo respiro. Ha anche combattuto senza paura All For One, riuscendo a infliggergli alcuni danni.

5) JOSEPH JOESTAR

Joseph Joestar è stato il protagonista principale della seconda parte de Le bizzarre avventure di JoJo. Tutti sono consapevoli dei suoi atti maliziosi e delle sue incredibili imprese in giovane età, ma comunque ha mantenuto il suo appeal anche quando Joseph è invecchiato.

Joseph è un noto utilizzatore del Ripple e dello Stand che può anche utilizzare Hermit Purple. In Stardust Crusaders, l’ormai anziano Joseph Joestar ha dato il suo pieno contributo nella missione per uccidere Dio. È cresciuto un po’, ma può ancora usare Hamon e può anche maneggiare il suo supporto, Hermit Purple, per fare fotografie magiche. Si tratta sicuramente di un uomo intelligente e coraggioso capace di affrontare tutti i problemi.

4) GENRYUSAI YAMAMOTO

Yamamoto è uno dei personaggio più potenti di Bleach al punto che persino Yhwach, il leader divino dei Wandenreich, lo riconosce come un’apocalisse in carne e ossa. Praticamente senza sforzo, Yamamoto ha eliminato tre Sternritter d’élite che hanno cercato di tendergli un’imboscata e con un colpo facile ha ucciso Driscoll Berci.

L’abilità con la spada di Yamamoto raggiunge dei livelli impressionanti e il suo Bankai scatena fiamme che potrebbero ridurre in cenere l’intera Soul Society. In effetti, anche il traditore Sosuke Aizen ha dovuto creare un arrancar anti-Yamamoto per affrontare l’incredibile potere di questo vecchio Mietitore di anime.

3) RAYLEIGH

Parliamo di uno dei più abili artigiani del rivestimento dell’arcipelago Sabaody ed un tempo era il vicecapitano dei Pirati di Roger. Rayleigh è un individuo estremamente potente. Quando appare per la prima volta sull’arcipelago Sabaody, Shakky afferma che è cento volte più forte di tutte le supernove presenti sull’arcipelago in quel momento, nonostante facessero tutti parte della peggiore delle generazioni.

Rayleigh è una delle poche persone ad essere in grado di utilizzare tutti e tre i tipi di Ambizione ad alto livello. A dimostrazione della sua potenza sta lo scontro contro Kizaru, riuscendo a combattere alla pari contro l’ammiraglio e riuscendo persino a ferirlo.

2) HIRUZEN SARUTOBI

Proprio come Chiyo, anche il terzo Hokage, Hiruzen Sarutobi, ha dato la vita per combattere le forze del male. Durante l’attacco al villaggio della Foglia imbastito del villaggio del Suono guidato da Orochimaru, in combutta con il villaggio del Suono, Hiruzen ha dato prova del motivo per cui lo chiamavano “il professore”.

Affronta da solo Orochimaru, un tempo suo allievo, e il primo e il secondo Hokage resuscitati con la tecnica proibita di Orochimaru. Nonostante la superiorità numerica dell’avversario e la sua età avanzata, riesce a cancellare la minaccia in modo billante, da vero Hokage.

1) EDWARD NEWGATE (BARBABIANCA)

Edward Newgate, conosciuto come Barbabianca, aveva 72 anni quando scese in battaglia a Marineford per liberare Ace. Nonostante fosse malato e vecchio, ha mostrato alla gente perché era l’uomo più forte del mondo. Ha governato i mari come un re e dopo la morte di Gol D. Roger, Barbabianca è stato probabilmente il pirata più potente indiscusso One Piece.

Il suo potere del frutto del diavolo sicuramente l’ha aiutato a raggiungere tale status. Questo gli permetteva di generare potenti onde d’urto capaci di distruggere isole intere. Muore anche da leggenda, in quanto anche quando è privo di vita resta in piedi. Inoltre ha avuto a che fare con i migliori pirati della sua epoca, come Oden e Roger.