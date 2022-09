Bastard!: Netflix annuncia un aggiornamento sulla parte 2

All’inizio di quest’anno, tutti gli occhi degli appassionati erano puntati su Bastard: Heavy Metal Dark Fantasy. Questo perché Netflix aveva deciso di avviare un progetto basato su questa serie. Non è sicuramente la prima volta che Netflix lavora su una serie anime, infatti tra gli esempi più attuali menzioniamo Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean.

Oggi riportiamo che lo studio che lavora all’anime di Bastard ha un aggiornamento sulla seconda parte prima del suo grande lancio.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider bastard_PR. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

I'll give you a heads up! The second half (#14-24) is coming soon, and we will be releasing the newest PV of the second half on 9/8 (Thu.)! First of all, please check out the newest PV on 9/8, the day after tomorrow!#bastard_anime pic.twitter.com/VKCc53vnLj

— 『BASTARD!! -暗黒の破壊神-』アニメ公式 (@bastard_PR) September 6, 2022