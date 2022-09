Hunter x Hunter: Togashi conferma di aver completato il nuovo volume!

Hunter x Hunter è pronto per lanciare il prossimo volume del manga. A confermarlo è lo stesso Togashi in un nuovo post pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale. Il mangaka conferma che a parte una splash page il manga è completo anche di copertina; il nuovo numero del tanto atteso shonen è finalmente pronto!

Dopo una lunga corsa e tanti aggiornamenti oggi finalmente possiamo cantare vittoria e il tanto atteso battle shonen ha finalmente una conferma ufficiale riguardante il completamento dei 10 capitoli antecedentemente annunciati nel corso degli scorsi mesi: lo apprendiamo tramite CBR.

Togashi ha anche aperto un profilo ufficiale apposito e grazie a quello ha aggiornato i fan sia sul manga che suoi suoi problemi di salute. Come ben sapete Togashi purtroppo ha subito gravi danni alla schiena e alle anche e purtroppo non riusciva a fare neanche le mansioni più semplici, figuriamoci disegnare.

Per questo Hunter x Hunter è rimasto bloccato per quattro anni senza aggiornamenti fino a questo momento, dove alcuni mesi fa è stato annunciato il grande ritorno.

In calce potete ammirare questo nuovo aggiornamento di Togashi che conferma la conclusione del prossimo volume del manga, aggiungendo al post su Twitter che manca solamente una doppia pagina per portare a termine l’opera. Il post è visibile in basso:

Yoshihiro Togashi confirms that, except for one double page spread, HUNTERxHUNTER's next volume work is now completed. https://t.co/NC3rATxpYm — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) September 5, 2022

La data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata ma grazie ad una nuova forza lavoro Togashi è riuscito a concludere in fretta questi 10 capitoli promessi al suo pubblico, chiudendo così anche un tankobon completo. Attendiamo con ansia la data di uscita ufficiale.

Hunter x Hunter ha all’attivo anche una nuova trasposizione animata del 2011 firmata dalla casa di produzione Madhouse. Ovviamente non sono stati inseriti filler riempitivi e ad ora anche l’anime si è stoppato qualche anno fa.

Forse il nuovo aggiornamento del manga potrebbe anche riportare in auge la trasposizione animata di Hunter x Hunter che attualmente potete recuperare su Prime Video. Anche in questo caso seguite il nostro sito per ulteriori aggiornamenti su manga e anime.

Voi cosa attendete di più? Il manga di Togashi o l’anime Madhouse?

