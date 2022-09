Super Dragon Ball Heroes è acclamata da tantissimi fan in tutto il mondo perché sono presenti combattimenti che non sarebbero mai possibili all’interno (FONTE CB) della timeline ufficiale del manga, e per questo è sempre argomento di discussione.

Battagli incredibili e personaggi altrimenti deboli, tipo Yamcha, che si sfidano a pari colpi creando così un mondo ampio e complesso amatissimo dai fan del franchise shonen.

Da poco è stata rilasciata l’ultima puntata di Super Dragon Ball Heroes ed è avvenuto qualcosa di incredibile: Bardack si è scontrato con il figlio Goku, in un match storico creando così appunto una vicenda davvero assurdA per la timeline ufficiale, dato che Bardack è deceduto molti anni prima degli eventi ufficiali di Dragon Ball.

La battaglia schiera Bardack nella sua forma Super Saiyan 3 mentre Goku sfrutta la sua forma Ultra Istinto. La puntata può essere vista anche su Youtube in calce a queste righe, intanto che la Ultra God Mission va avanti.

Come sempre non mancano momenti divertenti con al centro lo sfaccettato Yamcha, che qualche episodio fa si è anche proclamato come il guerriero più forte dell’Universo. Come accennato potete vedere in basso il nuovo e completo episodio di Super Dragon Ball Heroes:

Super Dragon Ball Heroes: ecco l’intensa battaglia tra padre e figlio!

La puntata ha soddisfatto il pubblico non solo per l’incredibile battaglia tra Goku e Bardock, ma ha tirato fuori nuovamente l’irriverente personaggio di Yamcha, che ad oggi è sicuramente quello più debole dei guerrieri Z anche se è spesso il protagonista di gag leggere e irriverenti che completano il quadro.

Oltre questo la serie in generale ha introdotto anche personaggi incredibili e amati dal pubblico, come ad esempio Future Gohan, una versione del figlio di Goku oscura e combattiva introdotta in un incredibile momento di Dragon Ball Heroes. Ad oggi come accennato, è forse il personaggio preferito del pubblico.

Oltre questa serie ricordiamo che il manga ha chiuso l’arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto, mentre nelle sale italiane sarà anche rilasciato il film Dragon Ball Super: Super Hero il prossimo 29 settembre, dopo l’uscita a Maggio e Agosto nelle rispettive sale nipponiche e americane.

FONTE CB