Super Dragon Ball Heroes: svelata la data di uscita del nuovo episodio

Super Dragon Ball Heroes non ha ancora terminato il suo ciclo di episodi e oggi riportiamo l’aggiornamento della data di uscita del nuovo episodio. Dunque c’è una data che indicherà ai fan quando poter guardare il prossimo episodio.

Prima ricordiamo però che Dragon Ball Super: Super Hero sta registrando numeri incredibili al botteghino. Il franchise ha anche collaborato di recente con Fortnite per un importante crossover. Mentre riguardo il manga disegnato da Toyotaro, Freezer è tornato nel capitolo finale dell’arco di granola il sopravvissuto.

Dunque Dragon Ball è ricco di contenuti disponibili per tutti gli appassionati. Tra questi c’è Super Dragon Ball Heroes, il cui precedente episodio è stato uno dei più importanti. Questo perché si è incentrato nella versione più oscura di Gohan del futuro che ha collaborato con Kaioshin responsabile del Torneo dello Spazio e del Tempo.

Avendo perso la sua versione di Trunks e Bulma durante il combattimento contro gli Androidi 17 e 18, questo Gohan alternativo del futuro spera di riportarli indietro con le Sfere del Drago.

Gohan del Futuro si trova inoltre coinvolto a diversi scontri con il Super Saiyan God di Trunks. Poiché la missione Ultra God è in pieno svolgimento, ci saranno più possibilità di combattimenti.

Il quarto episodio di Super Dragon Ball Heroes arriverà la prossima settimana il 1° settembre. Il titolo sarà “Goku contro Il Guerriero in nero! A ognuno la sua battaglia!“. Il titolo suggerisce che Goku combatterà contro un misterioso nuovo arrivato al Torneo dello spazio e del tempo.

Il responsabile della situazione difficile che sia i Guerrieri Z che i Time Patrol stanno vivendo, ha riunito un gruppo di “Guerrieri in Nero“, combattenti di diverse linee temporali che sembrano dello stesso potenziale di Gohan, Piccolo e molti altri misteriosi combattenti. Super Dragon Ball Heroes è in grado di offrire agli spettatori combattimenti e personaggi che molto probabilmente non apparirebbero mai nella serie principale e sembra che lo spin-off non terminerà presto.